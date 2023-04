Die „Neuen“ in der Politik : Noemie Verbracken hat Lust auf mehr Verantwortung

Noemie Verbracken ist stellvertretende Sachkundige Bürgerin der CDU in zwei Ausschüssen. Foto: MHA/Harald Krömer

Serie Aachen Wie geht es eigentlich den Neuen in der Aachener Politik zur Halbzeit der Ratsperiode? Im Rahmen unserer Serie sprachen wir mit Noemie Verbracken von der CDU.

Über Langeweile kann sich Noemie Verbracken wahrlich nicht beklagen. Sie hat einen Job, der sie ausfüllt und gut beschäftigt. Sie treibt Sport und gibt selbst Sportkurse beim PTSV in Aachen. Und trotzdem nimmt sie sich Zeit für die Kommunalpolitik in der Kaiserstadt. Und das nicht zu knapp. Seit dem Beginn der Legislaturperiode ist die 25-Jährige stellvertretende Sachkundige Bürgerin. „Ihre“ Ausschüsse, das sind der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie sowie der Betriebsausschuss für das Eurogress.

Die junge Frau steht quasi in der zweiten Reihe. „Immer wenn ein CDU-Ratsmitglied oder ein Sachkundiger Bürger nicht an der Sitzung teilnehmen kann, springe ich ein“, erklärt Verbracken. Das ist die offizielle Seite. Inoffiziell aber sitzt die Nachwuchspolitikerin ziemlich oft in den Ausschüssen. „Ich versuche, an jeder Sitzung teilzunehmen, auch wenn niemand fehlt“, sagt sie. „Die Themen sind superspannend, und ich will da am Ball bleiben.“

Natürlich hat sie auch inhaltlich etwas beizutragen. Etwa beim Thema Datenschutz. Schließlich hat sie in Aachen Wirtschaftsrecht studiert und arbeitet mittlerweile bei der Stadtwerke-Kooperation Trianel im Bereich Datenschutz.

Der Weg in die Politik war der gebürtigen Dürenerin ganz und gar nicht vorbestimmt. Aber schon in der gymnasialen Oberstufe habe sie gemerkt, wie sehr die aktuelle Politik sie beschäftigt, erzählt sie. „Da habe ich angefangen, mir entsprechende Apps aufs Handy zu laden.“

Ihr politisches Engagement begann aber erst in der Studienzeit. Da verschaffte Noemie Verbracken sich zunächst einen Überblick über die Parteien und ihre Themen. Ein Kommilitone nahm sie mit zur Jungen Union, und dort ist sie Mitglied geworden und geblieben. „Die Gemeinschaft hat mich beeindruckt“, sagt die 25-Jährige rückblickend. „Jeder hat einen Platz, jedem wird zugehört, keiner wird verurteilt“, beschreibt sie ihre Eindrücke. Das gelte für Reizthemen wie die Mobilität der Zukunft wie für alle anderen Themen. „Das habe ich in der Jungen Union und auch in der CDU erlebt.“

Anfangs, erzählt Noemie Verbracken, sei sie „eher stille Zuhörerin“ bei den Treffen der JU gewesen. Damit ist es aber längst vorbei. Bereits 2019 wurde sie stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union Aachen, seit Ende 2022 steht sie an der Spitze der CDU-Nachwuchsorganisation und ist verantwortlich für 300 Mitglieder. Verbracken ist Mitglied im JU-Bezirksvorstand, und im CDU-Stadtbezirksverband Forst, Rothe Erde und Driescher Hof ist sie Mitgliederbeauftragte – auch wenn sie mittlerweile nach Burtscheid gezogen ist.

Fairness in der Debatte und Entscheidungen, die demokratisch erreicht werden, sind für sie das A und O der politischen Arbeit – und die Einsicht, dass man oft Geduld und einen langen Atem braucht, wenn man etwas bewegen will. „Manche Themen müssen eben fünf Runden drehen, aber der Erfolg ist dann umso schöner.“

Info “Erste Zwischenbilanz“ – die Serie In der Serie „Erste Zwischenbilanz“ stellen wir in loser Folge Politikerinnen und Politiker vor, die vor einiger Zeit neu in die Aachener Kommunalpolitik eingestiegen sind, heute Rats- oder Ausschusspolitik machen und von ihren ersten Erfahrungen berichten. Eben eine erste Zwischenbilanz ziehen.

Ihren Weg in die Politik hat die 25-Jährige nicht bereut, auch wenn sie selbst am Wochenende manche Stunde dafür opfern muss. Und wie geht es weiter? „Ich hätte Lust, mich aktiver einzubringen“, sagt sie. „Ich könnte mir vorstellen, nach der nächsten Kommunalwahl mehr Verantwortung zu übernehmen, in welcher Form auch immer. Aber darüber muss natürlich das Team entscheiden.“