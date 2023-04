Junger Gründer aus Aachen : Noch Schüler am Aachener Einhard, aber schon sein eigener Chef

Lukas Esch aus Aachen, der sich mit 15 Jahren als Solounternehmer selbstständig gemacht hat. Foto: Georg Müller-Sieczkarek

Aachen Mit 16 Jahren eine eigene Firma gründen – geht das überhaupt? Der Abiturient Lukas Esch aus Aachen hat es gewagt und nicht bereut. Doch leicht wurde es ihm nicht gemacht.

Noch büffelt der Gründer fürs Abitur. Am 20. April geht es los, Leistungskurs Geografie am Aachener Einhard-Gymnasium. Das ist jetzt erst einmal wichtiger als Umsatz und Gewinn. Auf der Business-Plattform LinkedIn nennt sich Lukas Esch „Curious Finance and Marketing Enthusiast“ – aber was macht so ein neugieriger Finanz- und Marketing-Begeisterter, der schon als Minderjähriger seine eigene Mini-Firma ins Leben rief? Und was treibt ihn an?

Man muss sich Lukas als einen Schüler wie 1000 andere vorstellen, Jeans, Sweatshirt, Boots. Keine Spur von Nerd oder dem blasierten „Was kostet die Welt“-Gestus des frühen Christian Lindner, der vor seiner Parteikarriere ja auch einmal ein junger Gründer werden wollte und von dem es aus dieser Zeit ziemlich peinliche Videos gibt. Lukas ist anders. Höflich und auffallend eloquent. Wenn er erzählt, tut er das mit Bedacht und nahezu druckreif. Sportlich ist er auch: Triathlon hat er gemacht, Laufen liegt ihm, seit er vier ist, tritt er gegen den Ball beim Burtscheider Turnverein, rechtes Mittelfeld.

„Ich war schon immer unglaublich neugierig“, sagt er über sich, „ich bin meinen Eltern damit oft auf den Senkel gegangen.“ Vor allem, wenn’s ums Geld geht. Vielleicht liegt es auch ein wenig in der Familie: Der Vater arbeitet in der Versicherungsbranche, die Mutter ist gelernte Bankerin. Mit zwölf beginnt er Fachbücher zu lesen, schaut Fernsehshows und fragt seinen Vater in Sachen Ökonomie Löcher in den Bauch: Warum gibt es einen Schlussverlauf? Warum werden Sachen teurer? Was ist ein Fonds?

Daneben entdeckt er das, was er seine „kleine kreative Ader“ nennt. Es folgen erste digitale Bastelarbeiten auf dem Notebook: Präsentationen für die Familie, Visitenkarten, Flyer für die Schule oder die Praxis eines befreunden Arztes. Weil das gut lief, kam ihm bald der Gedanke an die eigene Selbstständigkeit. Da war er gerade einmal 15 und sagte sich selbstbewusst: Wenn andere mit so etwas Geld verdienen, dann kann ich das auch – vielleicht sogar besser und frischer.

Frust, Wege und Papierkram

Dem Schüler kamen aber auch leise Zweifel. „Ein eigenes Gewerbe aufziehen – schaffe ich das?“ Und wie geht das überhaupt, wenn man noch nicht volljährig ist? Denn, so regelt es der Paragraf 2 im Bürgerlichen Gesetzbuch, „uneingeschränkt geschäftsfähig“ ist man in Deutschland erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Und wer noch nicht so weit ist, aber nicht warten will, den erwartet eine ziemlich umständliche Prozedur, viele Wege und Telefonate, Frust und eine Menge Papierkram.

Weil ein Auftrag zum anderen führte, ging die Arbeit für andere irgendwann nicht mehr als Liebhaberei durch – „langfristige Gewinnerzielungsabsicht“ heißt so etwas im Steuerdeutsch. „Wenn man keine Rechnung ausstellen darf, ist auch der Kreis der Kunden begrenzt, für die man arbeiten kann.“ Also will Lukas eine Firma gründen.

Geballte Ratlosigkeit

Und geht zum Gewerbeamt Aachen. Dort herrscht geballte Ratlosigkeit, was man mit einem minderjährigen Gründer anfängt. Er spricht mit mehr als zehn Leuten, erntet allgemeines Schulterzucken. Sein Eindruck: Man will helfen, weiß aber nicht so recht, wie. „Ich war schon ziemlich frustriert.“ Besser läuft es, nächste Station, bei der Industrie- und Handelskammer in Aachen. Ein Gründungsberater der IHK gibt Tipps und empfiehlt einschlägige Gesetzestexte. Erste Erkenntnis: So schnell wird das wohl nichts. Denn es gibt Hürden zuhauf: Einverständniserklärung der Eltern, Empfehlungsschreiben eines Lehrers; die Schule muss zustimmen und die IHK die ganze Sache schriftlich gutheißen.

Vor allem muss das Familiengericht in zwei Anhörungen davon überzeugt werden, dass der Jungkaufmann in spe „uneingeschränkt geschäftsfähig“ ist, siehe oben, und sich über alle Rechte und vor allem Pflichten des Geschäftslebens im Klaren ist. Ob er denn auch wisse, wie das so läuft mit dem Finanzamt und den Rechnungen, wird er gefragt. Der Schüler rattert die einschlägigen Regeln bei Umsatz- und Gewerbesteuer, Haftung und Urheberrecht herunter und liefert einen Businessplan für die nächsten Jahre gleich mit. Das wirkt.

Lukas, 16, darf gründen und kann sein erstes Gewerbe anmelden – theoretisch zumindest. Denn trotz Zustimmung des Gerichts ist eine elektronische Anmeldung nicht möglich, die Software lässt Antragsteller unter 18 schlicht nicht zu. Pech gehabt. Also noch einmal zum Gewerbeamt und dann die ernüchternde Auskunft: Einen Termin gibt es leider erst in fünf (!) Monaten ... Doch Lukas hat Glück, und eine Sachbearbeiterin erbarmt sich seiner, um ihm noch längere Wartezeiten zu ersparen. Nun ist er „eingetragener Kaufmann“. Eine haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft (UG) hätte er auch gründen können: „Aber das wäre noch viel komplizierter geworden.“

Mit diesem Tempo, sagt er, könne er am Ende sogar noch ganz zufrieden sein. „Ich kenne eine ganze Reihe junger Leute in ganz Deutschland, die enttäuscht aufgegeben haben.“ Zwei Tage nach seinem 18. Geburtstag gründet er seine zweite Firma: „Das hat mich keine zehn Minuten gekostet.“ Eine Woche später war die Gewerbeanmeldung durch.

Er hat durchaus Verständnis dafür, dass man als Minderjähriger nicht mal eben zwischen Ei und Brötchen ein Unternehmen gründen kann. Dennoch seien die Hürden für den Start in die Selbstständigkeit hierzulande unverständlich hoch. „Da werden eine Menge Chancen vertan“, meint er.

Es braucht nicht viel

In jüngster Zeit verändert sich etwas in den Köpfen, hat er beobachtet. Durch die Sozialen Medien und Fernsehshows à la „Die Höhle der Löwen“ dächten viele, auch in seiner Generation, inzwischen ganz anders über Selbstständigkeit, eine Festanstellung sei nicht mehr für alle das höchste Lebensziel. Dank der Digitalisierung war es zudem noch nie so einfach wie heute, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Ein Rechner, ein Handy, schnelles Internet, ein paar Zoom-Meetings – mehr braucht es häufig nicht. Und auf manchen Feldern seien junge Leute schlicht besser als ältere Jahrgänge, beim Recruiting zum Beispiel, dem Anwerben von Fachkräften über Facebook, Youtube und Instagram.

Verträge aufsetzen, Angebote schreiben, Steuererklärungen machen – da gab es viel Neuland. „Man muss sich eine Menge zusammenpflücken“, kleine Fehler inklusive, aber „Dr. Google“ hat geholfen. Es gibt nach seiner Ansicht einen guten Grund fürs frühe Gründen – zu scheitern sei weit weniger dramatisch als in späteren Lebensjahren. Und wenn die Geschäftsidee in den Teich geht, sei man zumindest um eine Erfahrung reicher. Lukas bringt es schön auf den Punkt: „Die Lernkurve ist enorm und die Fallhöhe gering.“ Und sagt mit einem Schmunzeln: „Ich habe ja noch kein Kind zu versorgen.“

IHK-Geschäftsführer Christian Laudenberg „Geschäftsidee muss Hand und Fuß haben“ Christian Laudenberg, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Aachen. Foto: Heike Lachmann/HEIKE LACHMANN Christian Laudenberg, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Aachen und zuständig für Recht, Gründung und Unternehmensförderung, freut sich über junge Gründer. „Wir finden es toll, wenn Menschen in jungen Jahren unternehmerisch arbeiten wollen.“ Ein Einzelfall sei Lukas Esch nicht. „Dass Minderjährige ein Unternehmen gründen wollen, kommt schon häufiger vor“, entsprechende Anfragen der Familiengerichte an die Kammer seien gar nicht so selten. „Da tut sich“, beobachtet Laudenberg. „Wir unterstützen ja auch die Gründerwettbewerbe für Schüler der Sparkassen und der Volks- und Raiffeisenbanken.“ Allerdings: Die Geschäftsidee müsse schon Hand und Fuß haben, man sollte sich über die Risiken im Klaren sein – und übers Unternehmer-werden-Wollen nicht den Schulabschluss aus dem Blick verlieren. „Mit jedem Vertrag geht man Verbindlichkeiten ein - wir möchten die jungen Leute hier so gut wie möglich schützen.“ Macht es die deutsche Bürokratie jungen Gründern unnötig schwer? Christian Laudenberg lacht: „Deutschland ist nicht eben dafür bekannt, dass man ein Unternehmen schnell gründen kann, unabhängig vom Alter“ - und von der Idee des früheren NRW-Wirtschaftsministers Andreas Pinkwart, dass man eine Firma von der Couch aus gründen können sollte, noch ziemlich weit entfernt. Notartermine, Eintrag ins Handelsregister, Gewerbeanmeldung, neuerdings auch noch die Anzeige des Gewerbes beim Finanzamt, was früher die Gemeinde erledigte – all das dauert unnötig lange. Andere Länder seien, vor allem bei der Digitalisierung, deutlich weiter – „ein klarer Standortnachteil.“ Man sei zwar mittlerweile in eine gute Richtung unterwegs, um die Verfahren zu beschleunigen - „aber noch lange nicht am Ziel“, sagt der IHK-Geschäftsführer. (gms)

Überhaupt, Geld ist für ihn zweitrangig. Wenn er in einem Monat nur zehn Prozent des üblichen Umsatzes macht – egal. Erfahrungen sind ihm wichtiger. Andere gehen nach der Schule zum Sporttraining, „ich freue mich, wenn ich nach Köln fahren und einen Geschäftspartner kennenlernen kann.“ Im letzten Sommer hat er ein Praktikum bei einem Berliner Broker gemacht. „Da habe ich an einem Tag mehr gelernt als in einem halben Jahr Schule.“

Aber das Selbermachen hat auch einige Nebenwirkungen. So musste Lukas eine eigene Krankenversicherung abschließen, zahlt Steuern und muss Rechnungen für Software und Internetdomains begleichen. „Ich muss schon genügend Umsatz machen, damit sich das rechnet.“ Arbeit, die Spaß macht, hat einen gewissen Suchtfaktor, hat er gemerkt und sich deshalb ein zeitliches Limit gesetzt. „Ich will freitagsabends mit meinen Freunden noch etwas unternehmen können.“

Der Einzige unter 30

Er knüpft viele Kontakte, betreibt systematisch Networking. „Bei manchen Treffen war ich mit 17 Jahren der Einzige unter 30.“ Wie reagieren die Kunden, wenn ein ziemlich junger Mensch vor ihnen steht? „Am Anfang hatte ich noch Sorge“, sagt er. War aber völlig unbegründet: Neun von zehn Auftraggebern zollen ihm Anerkennung – und für den Rest spielt das Alter überhaupt keine Rolle. „Wenn die Arbeit auf hohem Niveau ist, erfährt man eine Menge Respekt.“

Selbstverdientes Geld macht unabhängig. Während manche von ihren Eltern ein Auto zum Abitur geschenkt bekommen, hat Lukas sich selbst eins gekauft, „gebraucht, nichts Besonderes“. Wenn die Schule vorbei ist, geht er wie viele andere für einige Monate auf Reisen – aber vom eigenem Geld. Arbeiten will er auch von unterwegs, den Konatkt zu seinen Kunden will er halten. „Vielleicht gehe ich am Ende sogar mit einem Plus heraus.“ Hin und wieder wundert er sich über sich selbst. „Dann kann ich kaum glauben, was mit der Selbstständigkeit alles möglich geworden ist.“ Einen guten Teil seines Gewinns legt er in Aktienfonds an – und kann seine Großeltern zum Essen einladen.

Von der Ich-AG zur „Esch AG“? Daran denkt er noch nicht, und das Dementi klingt überzeugend. Im Moment ist er geschäftlich lieber allein unterwegs: „Einem Angestellten kann ich ja schlecht sagen: In diesem Monat ist es mit Gehalt was schwierig, ich schreibe zwei Matheklausuren.“ Er wolle ja auch „nicht der nächste Elon Musk werden.“