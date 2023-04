Premiere am Aachener Büchel : Niedlicher Foodmarkt mit kleinen Schönheitsfehlern

Kleiner Foodmarkt, großer Zulauf: Die „ZwischenMahlzeit“ ist auf dem Schotter der „Wiese“ am Büchel angekommen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die „Wiese“ am Büchel erlebt ihren ersten alternativen Foodmarkt namens „ZwischenMahlzeit“. Die kulinarische Premiere zieht viele Neugierige an. Schönheitsfehler sind aber nicht zu übersehen.

Die Premiere macht Appetit auf mehr. Einfach und lecker. Etwas Ärger gibt es nur am Rande. Hunderte Neugierige sind am Freitag zum ersten Foodmarkt namens „ZwischenMahlzeit“ auf den Schotterplatz neben der „Wiese“ am Büchel in Aachen geströmt. Alle 14 Tage freitags gibt es dort nun – das nächste Mal am 28. April – von 15 bis 21 Uhr kleine Stände, die vorwiegend vegetarische Häppchen, Speisen, aber auch Wein verkaufen.

Das markiert den Auftakt zu vielen kleineren und größeren Veranstaltungen, die unter der Federführung der Städtischen Entwicklungsgesellschaft (Sega) bis zum weiteren Umbau des rund 5000 Quadratmeter großen Areals, auf dem ehemals ein gewaltiges Parkhaus stand, mindestens bis Ende 2024 für Leben auf der leider noch nicht überall grünen Insel sorgen sollen. Ein Quadrant ist nämlich nach wie vor ein Matschfeld, weil das Regenwetter noch keine Grassaat erlaubte. Auch dazu gibt es jetzt Neuigkeiten – und sogar eine überraschende Geschäftsgründung im Umfeld.

Veranstalter der „ZwischenMahlzeit“ ist nicht die Sega; die Organisatoren sind schlichtweg Bürger der Kaiserstadt: Georg Helmes und Luca Liehner. Ihnen gelingt der Auftakt, auch wenn es noch unübersehbare Schönheitsfehler gibt – und nicht jeder Nachbar restlos begeistert von dem alternativen Treiben ist.

Die fünf Holzstände mit gelb-weiß gestreiften Stoffdächern sind selbst gezimmert, es gibt Plexiglasvitrinen für die frischen Speisen, darunter Gummimatten. Vor allem gibt es aber viele fröhliche Gesichter, Anbieter und Kunden, im Hintergrund leise Musik aus zwei Boxen. „Ich bin glücklich, dass es so schön anläuft, die Atmosphäre ist chillig, total entspannt“, sagt Helmes am Nachmittag. Und er strahlt zeitweise sogar mit der Sonne um die Wette.

Belebung auf einem Teil der 5000 Quadratmeter: Künftig sollen die Foodmarkt-Anbieter ihre Autos aber nicht mehr auf der Fläche des abgerissenen Parkhauses parken. Foto: MHA/Harald Krömer

Eine Handvoll Gastronomen hat Helmes an Bord. Die „Bar Cantona“ bietet hier mit einem kleinen Team zum Beispiel „Elote“ an – mexikanischen Streetfoodmais mit Reis und Chili-Salz. Das Backstubencafé „Mehlwölkchen“ verkauft Zimtrollen sowie Pita mit Spinat und Feta für vier Euro. Ein 0,1-Liter-Glas Grauburgunder gibt es am Masuto-Stand für 3,50 Euro, einen Aperol bei „Hobo“ für fünf Euro; Cappuccino kostet 3,20 Euro.

Tolle Premiere: Luca Liehner (links) und Georg Helmes sind die Veranstalter der „ZwischenMahlzeit“; nächste Auflage am 28. April. Foto: MHA/Harald Krömer

Auch kleine Bowls werden angerichtet, „Nunya“-Chef Khalid El Mantar kredenzt Falafel-Wraps mit Takini-Sauce und Salat für 4,80 Euro. Alle Preise sind moderat, die Speisen handgemacht hervorragend, die fünf Biergarnituren vor den Ständen gut gefüllt. Es wäre Platz für mehr, wenn Gastronomen und Organisatoren auf dem Parkhaus-befreiten „Platz für Demokratie“ nicht etliche Autos geparkt hätten. Das stößt einigen Besuchern auf. „Wir finden das auch nicht ideal, das war ein Transportproblem, das wir noch lösen müssen“, räumt Organisator Helmes ein. Bloß: Wo parken? Das Parkhaus ist schließlich weg... Da teilen die Foodmarkt-Organisatoren bei der „ZwischenMahlzeit“-Belebung des autobefreiten Platzes ein Problem, das viele Aachenerinnen und Aachener kennen.

Hinter den zauberhaften Ständen haben Helmes und Liehner zwei kleine Zeltdächer platziert; hier wird die Speisenzubereitung und der Abwasch improvisiert. Dahinter steht der Bauzaun. Die „Wiese“ ist tabu. Sega-Geschäftsführer Christoph Vogt ist vor Ort; freut sich sichtlich über die erste Belebung des Platzes.

Erfolgsstory: Das griechische „Mehlwölkchen“-Team mit Paschalis Stoilas hat sich schon für ein weiteres Geschäftslokal am Büchel entschieden. Foto: MHA/Harald Krömer

„Wir hoffen, dass wir Ende kommender Woche, spätestens die Woche darauf auch mit der Aussaat der Grassamen für die letzten Quadranten beginnen können“, sagt er. Eine „Wiese“, der der Rasen fehlt, ist nicht nur für die nächsten Veranstaltungen – die deutlich mehr Platz beanspruchen – unbrauchbar. „Wir überlegen, ob wir gegebenenfalls nicht doch auf den teureren Rollrasen zurückgreifen müssen; auch wegen schnellerer Belastbarkeit der Fläche“, erklärt er.

Gegenüber hat inzwischen „Die Kiste“ aufgemacht. Die Kneipe öffnet extra früher wegen des Foodmarkts. Was gleich mehrere Vorteile hat: Nach Absprache mit dem Ordnungsamt dürfen die Besucherinnen und Besucher des Marktes die Toiletten in der Kiste nutzen, was eigene Plastik-Klos auf der „Wiese“ erspart. Und der Wirt darf exklusiv Bier nach draußen verkaufen. So hat jeder etwas von der ausdrücklich „nicht-kommerziellen“ Idee der Marktmacher.

Bloß Gastronom Kio Solgi im „Red House“ neben der Schotterfläche ist sauer. Nach jahrelanger corona- und abrissbedingter Leidenszeit hat man seine Außenterrasse radikal beschnitten. „Die Bühne und der Container kosten mich zig Sitzplätze und etliche Tische. Ich finde das nicht fair“, sagt er. Von seiner Dachterrasse verfolgt er den neuen alternativen Anziehungspunkt. Von oben sieht er auf dem gewaltigen Terrain noch kleiner aus. „Vielleicht wächst er ja noch, wir hätten nichts dagegen. Klar ist aber, dass wir hier keine Konkurrenz zum sonstigen Marktgeschehen etablieren wollen und werden. Das ist nicht die Idee. Es geht nur um die Übergangszeit, die Belebung der ,ZwischenZeit‘ bis zur weiteren Bebauung“, stellt Sega-Chef Vogt klar.