Feiernde Jugendliche : Nicht alle waren friedlich unterwegs

Nicht alle haben so friedlich gefeiert: Offenbar haben Jugendliche Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamts mit Flaschen beworfen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Jugendliche, die sich zu Hunderten zum nächtlichen Feiern in der Innenstadt treffen: nachvollziehbar oder unverständlich? Die Debatte um die Polizeieinsätze am vergangenen Wochenende reißt nicht ab. Derweil teilt das Ordnungsamt mit, dass nicht alle so friedlich waren.