Schwer verletzt : Neunjähriger vor Spielplatz angefahren

Der Junge musste vor Ort behandelt und später in ein Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Aachen Ein neunjähriger Junge ist am Freitag vor einem Spielplatz in Aachen von einem Auto angefahren worden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 17.20 Uhr am vergangenen Freitag wurde das Kind vor dem Spielplatz an der Schurzelter Mühle in Aachen angefahren. Laut Zeugenaussagen sei er zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen. Eine Autofahrerin konnte nach Angaben der Polizei nicht mehr schnell genug bremsen und erfasste das Kind.

Der Neunjährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste vor Ort behandelt werden. Später wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

(red/pol)