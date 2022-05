Verkaufsstart in Aachen : Neun-Euro-Ticket im AVV sehr gefragt

Drei Monate Nahverkehr für 27 Euro: Wer will, kann sich das Neun-Euro-Ticket am Montag bereits für die Monate Juni, Juli und August kaufen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Seit diesem Montag kann man in Aachen das neue Neun-Euro-Ticket kaufen. Die ersten Kunden gehen schon frühmorgens zum Schalter.

Der neue Deutschlandtarif hat das Zeug zum Renner. Das Neun-Euro-Ticket, das ab 1. Juni bundesweit in Bussen und Nahverkehrszügen gilt, wird schon am Montagmorgen, dem ersten Verkaufstag in Aachen , stark nachgefragt.

Und während übers Internet zeitweise gar nichts mehr geht, werden die Interessenten, die sich etwa am Kundencenter der Aseag unweit des Bushofs in die Schlange stellen, zügig abgefertigt.

Auch am Hauptbahnhof in Aachen ist das Neun-Euro-Ticket an diesem Montag stark gefragt. Im Kundencenter leiten Bahn-Bedienstete die Kundinnen und Kunden entweder zu den Automaten und helfen dort auch beim Ticketkauf, oder sie verweisen ans Personal am Schalter.