Sommerkirmes in Aachen : Öcher Bend öffnet am Freitag seine Tore

Bis zur Eröffnung wird auf dem Bendplatz auch die Wildwasserbahn „Big Splash“ fertig sein. Erstmalig im Sommer auch mit dabei: Der Kirmes-Klassiker, das Riesenrad „Juwel“. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die meisten Attraktionen stehen schon, der letzte Feinschliff wird gemacht. Vom 11. bis 21. August lädt der Sommerbend auf den Platz an der Kühlwetterstraße. Wir waren schon da und haben uns Neuheiten und Klassiker angeschaut.

Es wirkt imposant und einladend, aber irgendwas ist anders: Wenn man den Haupteingang an der Kühlwetterstraße passiert, sieht der Bendbesucher die Wildwasserbahn „Big Splash“. So weit, so normal. Unmittelbar dahinter ragt das Riesenrad „Juwel“ 45 Meter in die Luft. „Ja, das ist neu und am Eingang ein schöner Hingucker“, sagt Kristina Wulf, Geschäftsführerin Eurogress Aachen. „Wir sind total froh, dass wir den Kirmes-Klassiker diesmal auch zum Sommerbend hier haben.“

Rutsche, Entenangeln, Breakdancer, Autoscooter, Achterbahn: Der Rundgang über den Platz zwei Tage vor dem offiziellen Start am Freitag, 11. August, zeigt einen Mix aus Klassikern, Neuheiten und „alten Bekannten“, die nach ein paar Jahren wieder den Weg zum Öcher Bend gefunden haben. So etwa Klaus Rudolf Schneider mit seinem XXL-Adventure-Park „Crazy Island“, einem Laufgeschäft mit 470 Quadratmetern auf fünf Ebenen, das inklusive Wasserspielen thematisch einen spaßigen Sommerurlaub verspricht. „Wir waren vor Corona schon mal hier in Aachen“, erklärt er. Jetzt ist er zurück.

„Verrückt“ geht es nebenan weiter auf der Familienachterbahn „Crazy Jungle“, bevor ein weiterer Klassiker „Ghost Rider“ die hartgesottenen Kirmes-Fans „schneller, höher, weiter“ durch die Luft schleudert. Extrem geht es auch auf der gleichnamigen Propeller-Überschlagsschaukel zu: Mit 120 Kilometern pro Stunde geht es in 42 Meter schwindelerregende Höhe. „Auf dem Osterbend war ,Extrem‘ zum ersten Mal hier und kam sehr gut an“, berichtet Kristina Wulf. Die Öcher haben wohl einen starken Magen.

Wer diesen nach ausgiebigen Fahrten auf den Attraktionen oder während eines entspannten Bummels über den Bendplatz wieder füllen möchte, hat dazu Gelegenheit an einem der großen Gastronomiebetriebe (Brunos Bierdorf, Loosens vegetarische Schlemmerküche, Hexenhof) sowie den zahlreichen kleineren Imbissständen, wo es von Crêpes über Churros, Eis und Nüssen wieder alles gibt, was das hungrige Kirmesherz begehrt.

Kulinarisch gestärkt können sich experimentierfreudige Bendbesucherinnen und -besucher an eine Neuheit in Aachen geben: die 4D Virtual Reality Attraktion „Phaenomenon“ verspricht „VR-Action für die ganze Familie“. Betreiber Peter Marschall erklärt: „Man sieht dabei keinen Film, man ist in dem Film.“ Bei dem 360 Grad rundum Erlebnis hat jeder eine VR-Brille an, die an einen eigenen Rechner gekoppelt ist. „Schließlich sieht jeder Mensch, je nachdem in welche Richtung er guckt, schon von Beginn an etwas anderes“, fügt Marschall hinzu. Etwa fünf Minuten dauert jeder Kurzfilm, der in wechselnder Auswahl im „Phaenomenon“ gezeigt wird. „Sie erleben etwas, das Sie nicht erwarten“, verspricht Marschall.

Von oben sieht der Bendplatz so gut wie fertig aus. Die letzten Feinschliffe werden bis zur Eröffnung am Freitag erledigt sein. Foto: MHA/Harald Krömer

Große Erwartungen an das Wetter hat Katja Milz, Vorsitzende des Schaustellerverbandes, nicht. Mit ihrem Musikexpress „Beach Party“ war sie bis Sonntagnacht noch auf der Dürener Annakirmes. „Da hat es jeden Tag geregnet“, sagt sie. Die Aussichten auf die Bendtage sind da durchaus vielversprechender: „Bis zum Wochenende soll es trocken bleiben“, hofft sie auf einen schönen Start am Freitagabend.

Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 11. August, um 18 Uhr statt. Alle, die zur Eröffnung eine Sonnenbrille tragen, können an einer Verlosung teilnehmen und haben die Chance, fünfmal Bendtaler im Gesamtwert von 25 Euro zu gewinnen. Die Preise für die Attraktionen liegen ähnlich wie im Vorjahr durchschnittlich zwischen 3 und 6 Euro pro Fahrt.