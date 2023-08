Infoveranstaltung in Laurensberg : Große Pläne für den ehemaligen Sportplatz

Der ehemalige Sportplatz in Laurensberg soll bebaut werden. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Auf dem ehemaligen Sportplatz in Aachen-Laurensberg soll Wohnraum entstehen. Aber nicht nur der Lärm könnte ein Problem sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiner Hautermans

Klimaneutral wohnen auf dem ehemaligen Sportplatz: In einigen Jahren soll das in Aachen-Laurensberg auf dem rund einen Hektar großen Gelände an der Rathausstraße möglich sein.

Bis zu 80 Wohnungen sollen in Ein- und vor allem Mehrfamilienhäusern entstehen, besonders geeignet sind sie nach den Vorstellungen der Planer für junge Familien und Singles. Die Bürgerbeteiligung für das durchaus anspruchsvolle Projekt ist angelaufen, Pläne liegen ab sofort (bis zum 1. September) im Bezirksamt an der Rathausstraße aus, dort findet am Mittwoch, 9. August, 18 bis 19 Uhr, auch eine Informationsveranstaltung statt.

Laurensberg ist einer der beliebteren Ortsteile Aachens, seit der Eingemeindung 1972 ist die Einwohnerzahl dieses Außenbezirks stark gestiegen, sie liegt jetzt bei rund 22.000. Überlegungen, auf dem rund 10.000 Quadratmeter Sportplatzgelände zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, gibt es seit 2015, als der dort beheimatete VfJ Laurensberg begann, seinen Spielbetrieb an den Hander Weg zu verlagern, wo ein Kunstrasenplatz angelegt wurde.

Begrenzt wird das Gelände durch den Bahndamm der Strecke Aachen-Mönchengladbach, die Rathausstraße (mit bis zu dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern), die Ackerstraße und die Schurzelter Mühle (überwiegend Einfamilienhäuser).

Ziel der Planung ist die Entwicklung eines klimaneutralen Quartiers mit unterschiedlichen Wohnformen, mindestens 40 Prozent davon öffentlich gefördert. Wegen des hohen Wohnungsbedarfs in Aachen soll die energieeffiziente Bebauung verdichtet vorgenommen werden. In einem Zuge mit angelegt werden soll ein – in Laurensberg bisher fehlender – 600 bis 800 Quadratmeter großer Platz, der multifunktional genutzt werden kann, etwa für Veranstaltungen wie den Karneval, für den vor dem ehemaligen Rathaus öfters die Straße gesperrt werden musste. Auch ein Fußweg zwischen dem bislang abgeschiedenen Wohngebiet Schurzelter Mühle und der Rathausstraße soll bei der Gelegenheit geschaffen werden.

Nicht angetastet werden soll das rund 500 Quadratmeter große Gelände der Schützenbruderschaft St. Laurentius mit Vereinsheim und Schießständen direkt am 13 Meter hohem Bahndamm mit ansehnlichem Baumbestand. Ein „verträgliches Miteinander“ zwischen den Schützen und den künftigen Bewohnern wird als möglich erachtet, das jährlich stattfindende Schützenfest stelle als „außergewöhnliches Ereignis“ für die Wohnplanung keine Einschränkung dar, heißt es im Erläuterungsbericht der Verwaltung zum Bebauungsplan Rathausstraße/Schurzelter Mühle.

Problematischer sind da schon die Belastungen durch Züge und den Verkehr auf der viel befahrenen Rathausstraße, unter anderem die Haupterschließung für das Schulzentrum Laurensberg. Sie liegen tagsüber bei mehr als 60 dB(A) und nachts bei mehr als 55 dB(A) und damit weit über den Orientierungswerten für Wohngebiete. Dem Krach will man durch geschickte Gebäudeanordnungen sowie Grundrisse und passive Lärmschutzmaßnahmen begegnen.

Und noch eine weitere Hürde muss gemeistert werden: Der Sportplatz ist in den 1950er Jahren auf einer bis zu 5,50 Meter dicken Trümmerschicht angelegt worden, die durch Mutterboden bedeckt wurde. Messungen haben jetzt unter anderem gesundheitsgefährdende erhöhte Blei- und Arsenwerte ergeben. Eine „vollständige Dekontamination“ dieser 110.000 Tonnen Schutt sei nur mit sehr hohem finanziellen Aufwand möglich, deshalb will man sich mit Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen wie der Überwachung der Aushubarbeiten für Keller oder Kanäle durch Gutachter und der Aufbringung von 35 Zentimetern unbelastetem Material, Schotter und Vlies (als „Grabesperren“) auf offenen Bodenflächen wie Gärten begnügen.

Und nicht nur der Boden ist grenzwertig: Grundwassermessstellen haben in einem kleinen Bereich außerdem erhöhte PAK-Werte (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) hervorgebracht. Da es sich um „einen lokal begrenzten Schaden“ handle, will man auch hier auf teuren Bodenaushub möglichst verzichten und „entsprechende Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen auf die nicht gegebene Nutzbarkeit des Grundwassers“ erlassen. Auch für die rund 50 anzulegenden Stellplätze für Autos und 230 für Fahrräder soll möglichst wenig in den Boden eingegriffen werden.

Die jetzt angelaufene „frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit“ für den zu erstellenden Bebauungsplan ist vom Planungsausschuss beschlossen worden. Dabei handelt es sich laut Stefan Herrmann vom Fachbereich Kommunikation um einen ersten Schritt für einen Vorentwurf mit vier Varianten, bevor das Vorhaben erneut politisch beraten wird und anschließend mit einem Entwurf in die Offenlage geht: „Ganz am Ende stände nach Abwägung aller Eingaben der Satzungsbeschluss durch den Rat.“