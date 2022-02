„Öcher Fastelovvends-Quiz“ : Neues Ratespiel startet Donnerstag, 19 Uhr, kostenlos

Interaktiv Aachen Der Countdown läuft. Am Donnerstag, 17. Februar, 19 Uhr, sendet das Medienhaus das erste „Öcher Fastelovvendsquiz“. Dann werden etliche jecke Geheimnisse gelüftet – auch zur Ordensverleihung.

Die riesige LED-Ratewand im Showlight-Studio ist schon im Testbetrieb, die Rateteams stehen fest – und im Hintergrund läuft jetzt die Auswertung der Leserjury zur Verleihung des Orden wider den tierischen Ernst. Der Countdown zur Live-Sendung läuft: Am Donnerstag, 17. Februar, 19 Uhr, startet in Aachen das erste „Öcher Fastelovvends-Quiz“ für alle Jecken kostenlos via Livestream im Internet.