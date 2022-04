Noch mehr Zimmer über der Bar : Neues Motel One bricht Aachens Bettenrekord

Die Bar ist die Krönung – buchstäblich: Hotel-Manager Jan Eigelshoven freut sich auf auswärtige Gäste und viele Aachenerinnen und Aachener im neuen Motel One am Theater. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Mit dem neuen Motel One ziehen am Theater Aachen Superlative ein. Keiner hat in Aachen mehr Zimmer, keiner mehr Betten. Die ungewöhnliche Bar ist jeden Tag rund um die Uhr geöffnet. Dabei spielt Gin eine spezielle Rolle.