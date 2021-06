Gastro-Szene : Neues „Baristinho“ tischt nur Hausgemachtes auf

Tante Ingrid: Persönliche Accessoires wie das Gemälde – gemalt im Jahr 1931 – der vierjährigen Tante Ingrid von Baristo Andreas Heitkamp prägen das individuelle Café-Konzept. Foto: Andreas Steindl

Exklusiv Aachen Vom Pop-up- zum Vintage-Café: Nach zweieinhalb Jahren Umbau geht „Baristinho“ mit einem einzigartigen Retro-Konzept in der Kleinmarschierstraße an den Start. Tante Ingrid von 1931 ist an Bord.