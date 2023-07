Neuer Inlineskater-Treff : Große Sprünge und jede Menge Spaß am Aachener Templergraben

Große Sprünge und jede Menge Spaß: Ghaith Ali hat den Inlineskater-Treff am Templergraben ins Leben gerufen. Foto: Andreas Schmitter

Aachen Inlineskaten? Das ist in Aachen bislang überwiegend ein Hobby für Einzelkämpfer. Große Events, bei denen Skater gemeinsam auf Rollen unterwegs sind, gab es bislang kaum. Ghaith Ali will das ändern.

Von Martina Stöhr

„Aachen braucht was“, da war sich der 26-jährige Ghaith Ali sicher. Denn während das Inlineskaten in anderen Städten längst auch mit großen Events gefeiert wird, sieht es in Aachen eher bescheiden aus. Hier sind die meisten Inlineskater allein unterwegs und fahren dann zwecks Gemeinschaftsgefühl hier und da zur großen „Rollnacht“ nach Düsseldorf.

Der Syrer Ghaith Ali wollte das so nicht akzeptieren. Er mobilisierte Bekannte und Freunde und organisierte im Mai ein erstes Treffen am Templergraben – mit Erfolg, wie es scheint. Eine kleine Gruppe Inlineskater trifft sich nun dort jeden Mittwoch um 18.30 Uhr, um gemeinsam zu trainieren und Spaß zu haben.

„Spektakuläre Sprünge und Aktionen sind dabei eher was für die Jungs“, meint die 31-jährige Viola, und beobachtet mit den anderen Skatern, wie Ghaith zwei am Boden hockende Sportler überspringt. „Kein Problem“, sagt der und fügt lächelnd hinzu: „Da ist noch Platz für mehr.“

Er steht seit Kindheitstagen auf Rollschuhen, auch wenn er das vorübergehend mal vergessen hat. „Erst in der Pandemie habe ich den Sport wiederentdeckt“, sagt er, und da geht es ihm offensichtlich ebenso wie vielen anderen auch. Mit den wöchentlichen Skatertreffs oder „Meet ups“ will Ghaith den Sportlern die Möglichkeit zum Austausch und zum Vernetzen geben. Das kommt gut an und lockt Inlineskater aus dem ganzen Umland nach Aachen. Der 22-jährige Adrian ist aus Bonn angereist, ein anderer Sportler sogar aus Liège. Sie alle reizt die wohl eher seltene Chance, gemeinsam zu trainieren und gemeinsam Spaß zu haben.

Das Inlineskaten entwickelte sich Ende der 1990er Jahre zum Trendsport und ist heute längst etabliert. An diesem Tag hat sich die Gruppe auf dem kleinen Platz gegenüber des Hauptgebäudes am Templergraben getroffen. „Die Bedingungen sind nicht ideal, aber immerhin“, meint Ghaith. Wo die Inlineskater in Zukunft trainieren werden, steht noch nicht fest, denn auf öffentlichen Plätzen sind sie nicht immer gern gesehen. „Dabei sind wir harmlos und richten auch keinen Schaden an den Bodenbelägen an“, sagt Ghaith.

Auf dem jetzigen Trainingsplatz bietet ein kleiner, mit bunten Hütchen markierter Slalomparcours Gelegenheit, die eigene Geschicklichkeit zu trainieren. Immer wieder gleiten die Fahrerinnen und Fahrer entlang der Strecke und praktizieren dabei das, was laut Viola zu den „Basics“ gehört. „Erst das Fahren auf den Kanten macht Richtungsänderungen möglich“, sagt sie und schaut mit Bedauern auf ihren „Pic Skate“, eine besondere Form des Inlineskates.

Info Alte Inliner gesucht Bei den wöchentlichen Meet-ups am Templergraben sorgt Organisator Ghaith Ali dafür, dass immer ein paar gebrauchte Inline Skates zur Verfügung stehen. Wer also alte Rollschuhe im Keller hütet, kann sie gerne bei Ghaith abgeben. Am Dienstag, 1. August, treffen sich die Inline Skater um 19.30 Uhr auf dem Platz gegenüber dem RWTH-Hauptgebäude, um zu einer kleinen Spazierfahrt aufzubrechen. Kontakt zum Organisator: Ghaith.ali.de@gmail.com

Der Schuh erinnert an einen Schlittschuh, hat aber statt der üblichen Kufen drei Rollen unter der Sohle. „Damit kann man Sprünge machen wie im Eiskunstlauf“, erläutert Viola. Eiskunstlauf und Inlineskating liegen laut Viola nah beieinander, und viele üben entsprechend auch beide Sportarten aus. „Wenn das Wetter im Herbst schlechter wird, wollen wir unsere Aktivitäten in die 100,5-Halle verlegen“, sagt Ghaith. „Denn Inlineskating bei Regen ist alles andere als empfehlenswert“, betonen die Profis. Zum einen sei es wegen der Rutschgefahr zu gefährlich, zum anderen tue auch den Kugellagern der Inlineskates die Feuchtigkeit nicht gut.

Heute aber sind die Bedingungen perfekt, um Rückwärtsfahren, Springen und sonstige Tricks zu üben. Die Gruppe ist bunt gemischt, unterschiedliche Nationalitäten und Altersgruppen sind vertreten, insgesamt sind es so um die 20 Fahrerinnen und Fahrer. Die Faszination für alles, was rollt, scheint keine Grenzen zu kennen. Ein junger Mann führt gerade eindrucksvoll vor, wie man sich mit „Free Skates“ bewegen kann. Dabei steht er mit seinen Schuhen auf kleinen Rollen, die es ihm erlauben, sich wie auf einem „Waveboard“ fortzubewegen: also wellenförmig, aber eben ohne Board.

Bewegung, Spaß und Nervenkitzel: Der neue Treff wird immer besser angenommen. Foto: Andreas Schmitter

Die „Eiskunstläuferin“ Viola fährt hier normalerweise elegante Kreise, übt Pirouetten und Sprünge und geht dabei hier und da auch mal zu Boden. „Das gehört dazu“, sind sich alle einig, und halten es für essenziell, zunächst einmal das Fallen zu lernen. Beim Meet-up zeigen die Profis den Anfängern, wie das geht und kommentieren hier und da auch einmal die Fehler der anderen. „Beim Sprung locker zu bleiben und bei der Landung nach zu federn, ist enorm wichtig“, sagt Viola und beobachtet einen jungen Mann, der diese Regel offenbar nicht wirklich gut beherzigt. „So verliert man dann eben das Gleichgewicht“, kommentiert die erfahrene Läuferin.

Ghaith genießt derweil die internationale Atmosphäre und die Begeisterung, mit der die regelmäßigen Meet-ups in Aachen aufgenommen werden. Gekonnt fädelt er sich durch die Menge und kommt schließlich mit einem Seitenschwung zum Stehen. Der 26-jährige Syrer kam 2015 als Flüchtling nach Aachen und hat sich inzwischen bestens eingelebt. „Die Sprache ist wichtig“, sagt er, denn sie öffne die Tore zu allem anderen. Sein Deutsch ist längst perfekt, und ein Psychologie-Studium sein großer Traum. „Ich habe mich gerade an acht Universitäten beworben“, sagt er.