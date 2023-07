Neuer Podcast „You never talk alleng – Matchday“ : Mit dem Transfer-Coup des Jahres in Richtung Aufstieg?

Ab Freitag, 19.30 Uhr gilt es wieder: „Die Wahrheit liegt auf dem Platz!“. Saisonstart für die Alemannia in der Regionalliga West. Foto: grafik

Audio Aachen Mit Beginn der neuen Saison am Tivoli erweitern wir unseren Alemannia-Podcast um eine Ausgabe zum jeweiligen Spieltag: „You never talk alleng – Matchday“. In Folge 1 analysiert Johannes Skiba den ersten Gegner, den Wuppertaler SV.

Von Johannes Skiba und Peter Engels

Alemannia Aachen hat im Transfer-Sommer mit zahlreichen vielversprechenden Neuzugängen die ersten Weichen für den Aufstieg in die 3. Liga gestellt. Ein Selbstläufer wird dieses Unterfangen aber keineswegs. Dafür werden die 17 anderen Teams der Regionalliga West sorgen.

In unserem neuen Podcast-Format „You never talk alleng – Matchday“ blicken wir vor jedem Spieltag auf den kommenden Gegner der Alemannia. In einer Kurzanalyse werden die Stärken und Schwächen des nächsten Kontrahenten besprochen, Schlüsselspieler benannt und eine mögliche Spielstrategie, mit der die Aachener ihren Gegner knacken könnten, vorgestellt.

In der ersten Folge geht es gleich um den vielleicht größten Konkurrenten im Aufstiegskampf. Denn der Vize-Meister Wuppertaler SV hat sich prominent und klug zugleich verstärkt. Ex-Bundesliga-Spieler Charlison Benschop gehört nun zum Kader des WSV. Doch kann der 33-Jährgie den Abgang von Torschützenkönig und Topscorer Serhat-Semih Güler alleine kompensieren?

Auch Kapitän Stiepermann ist weg und hinterlässt eine Lücke. Doch Trainer Hüzeyfe Dogan findet oft kreative und moderne Lösungen für sein Spiel, sodass die Alemannia gewarnt sein sollte. Denn trotz des Qualitätsverlustes im Kader gehört die Mannschaft des Wuppertaler SV nach wie vor zu den besten der Regionalliga West – unschlagbar ist die Truppe aber nicht.

„You never talk alleng – Matchday“ erscheint vor jedem Spiel der Schwarz-Gelben und ist exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten unserer Zeitung über unsere Webseite zu hören.