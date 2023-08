Podcast „You never talk alleng – Matchday“, Folge 2 : Historischer Alemannia-Sieg in Lippstadt?

Am Freitag um 19 Uhr ist die Alemannia beim SV Lippstadt 08 zu Gast, den Johannes Skiba im neuen Podcast „You never talk alleng – Matchday“ genau unter die Lupe nimmt. Foto: grafik

Audio Aachen In der zweiten Spieltags-Ausgabe unseres Alemannia-Podcasts „You never talk alleng – Matchday“ analysieren wir den ersten Auswärtsgegner der Schwarz-Gelben in der neuen Saison, den SV Lippstadt 08.

Der Auftakt der Regionalliga-West-Saison ist für Alemannia Aachen vor über 27.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gegen den Wuppertal SV fehlgeschlagen. Am 2. Spieltag müssen gegen den SV Lippstadt 08 zwingend drei Punkte her.

Denn der kleine Klub zeigte sich vergangene Woche gegen Aufsteiger Velbert instabil, offenbarte viele Schwächen und verlor folgerichtig mit 0:2. Der Underdog ist qualitativ unterlegen und noch unsortiert. Allerdings ist der SV extrem heimstark.

In fünf Duellen konnte die Alemannia kein einziges Mal gewinnen. Letzte Saison gab es nach vier Niederlagen erstmals ein Unentschieden. Dazu ist Torjäger Viktor Maier ein unberechenbarer Stürmer, der nur wenige Möglichkeiten für ein Tor benötigt.

Und dennoch: Drei Zähler sind Pflicht. Wie Aachen das gelingen könnte, schlüsseln wir in der zweiten Folge von „You never talk alleng – Matchday“ auf.

Unser neuer Spieltags-Podcast erscheint vor jedem Spiel der Schwarz-Gelben und ist exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten unserer Zeitung über unsere Webseite zu hören.