Aachener Hilfswerk : Neue Vorwürfe gegen früheren „Sternsinger“-Präsidenten Winfried Pilz

Der damalige Präsident des Aachener Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, Pfarrer Winfried Pilz, und Angela Merkel (CDU) beim Empfang der Sternsinger am 4. Januar 2008 im Kanzleramt. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Aachen/Heinsberg Ein am Donnerstag veröffentlichtes Gutachten des Aachener Kindermissionswerks belegt regelmäßige sexuelle Grenzverletzungen des charismatischen Pfarrers. Doch die Vorwürfe sind bei weitem nicht so schlimm wie die aus seinen früheren Tätigkeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Oliver Schmetz und Marlon Gego

Der frühere Präsident des Aachener Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, Winfried Pilz, soll in seiner Amtszeit keine weiteren Minderjährigen missbraucht haben. Das geht aus einem Gutachten hervor, das das Kindermissionswerk vergangenes Jahr in Auftrag gegeben hatte, und das am Donnerstagmittag veröffentlicht wurde. Allerdings seien dem charismatischen Geistlichen in mindestens vier Fällen sexuelle Grenzverletzungen gegenüber Erwachsenen vorzuwerfen. Das hätten Gespräche mit früheren Mitarbeitern der „Sternsinger“ ergeben. Pilz, der 2019 starb, war zwischen 2000 und 2010 Präsident des Aachener Kindermissionswerks.

Das Erzbistum Köln hatte im Juni 2022 darüber informiert, dass Pilz als Rektor der Jugendeinrichtung Haus Altenberg im Bergischen Land in den 70er Jahren eine schutzbedürftige Person wiederholt vergewaltigt hatte. Die Vorwürfe waren dem Erzbistum seit spätestens 2012 bekannt. 2014 hatte der damalige Erzbischof, Kardinal Joachim Meisner, Pilz einen Verweis erteilt, ihm eine Geldstrafe auferlegt und den Kontakt zu Minderjährigen untersagt.

Dem Gutachten des Kindermissionswerks zufolge gibt es Hinweise auf weitere Opfer des Geistlichen, der in den 70er Jahren als Jugendseelsorger weit über die Grenzen des Erzbistums Köln hinaus bekannt geworden war. Im Gutachten ist von insgesamt acht möglichen Opfern von Winfried Pilz die Rede. Die Fälle sollen sich vor und nach seiner Zeit als „Sternsinger“-Präsident ereignet haben.

Eine Schwäche des Gutachtens ist allerdings, dass es sich bezüglich der acht Missbrauchsopfer im Wesentlichen auf eine gemeinsame Recherche von Deutschlandfunk und „Zeit“ bezieht, die im Spätsommer 2022 veröffentlicht worden war. Die Gutachterin, Rechtsanwältin Bettina Janssen aus Köln, hatte vergeblich versucht, Einsicht in die Akte Pilz beim Erzbistum Köln zu beantragen.

Die im Gutachten geschilderten sexuellen Grenzverletzungen, die sich während Pilz‘ Zeit als „Sternsinger“-Präsident in Aachen zugetragen haben sollen, liegen alle ähnlich. Als Vorgesetzter initiierte Pilz eine unangemessen große Nähe zu jungen Mitarbeitern: gemeinsame Gelage, Übernachtungen in einem gemeinsamen Hotelzimmer auf Dienstreisen, gemeinsame Saunabesuche, kräftige Umarmungen. Zu sexuellen Übergriffen kam es den Darstellungen zufolge aber nicht.

„Die beschriebenen Grenzverletzungen von Pilz während seiner Präsidentschaft liegen unterhalb der Schwelle der zivilen Strafgesetze. Sie könnten in ihrer Qualität jedoch als Teil eines Anbahnungsprozesses (sog. Grooming) verstanden werden“, schreibt die Gutachterin. Pilz sei wohl in die Intimsphäre der vier damals jungen Männer eingedrungen.

Präsident des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ und des Hilfswerks Mission, die beide ihren SItz in Aachen haben: Pfarrer Dirk Bingener. Foto: Dominic Winkel/Kindermissionswerk

Überdies haben mehrere derzeitige und frühere Mitarbeiter des Kindermissionswerks der Gutachterin übereinstimmend von jungen Männern aus dem Ausland berichtet, die in Pilz Aachener Zeit vorübergehend in dessen Wohnung gelebt hätten. Männer, die der „Sternsinger“-Präsident auf Reisen in den arabischen Raum kennengelernt hatte. Andere offensichtlich hilfsbedürftige junge Männer hätten regelmäßig vor Pilz‘ Wohnung auf ihn gewartet. Die Männer wurden beschrieben als „Bettler“, „Knasti“, „dunkle Gestalten“, „keine Leute, die auf der rosigen Seite der Welt stehen“. Die Rede ist von finanziellen Zuwendungen, die Pilz zumindest einigen dieser Männer gewährt habe.

Die Frage, ob Pilz emotionale und finanzielle Abhängigkeiten, von denen ein Opfer aus dessen Zeit in Altenberg berichtet hatte, geschaffen hat, um sexuelle Kontakte zu erleichtern, bleibt im Gutachten unbeantwortet. Keiner der interviewten Mitarbeiter konnte es letztlich beurteilen.

Das Gutachten befasst sich auch mit dem Fall des Pfarrers Dieter Wintz, der vom Bistum Aachen vor drei Monaten als Missbrauchstäter namentlich genannt worden ist, nachdem unsere Zeitung zuvor mit Leonhard Meurer den Namen eines klerikalen Vergewaltigers veröffentlicht hatte. Das Gutachten gelangt zu dem Schluss, dass die „Sternsinger“ die Zusammenarbeit mit Dieter Wintz, bis dahin Pfarrer in St. Lambertus in Hückelhoven, bereits 2003 hätten beenden müssen.

Hätte laut Gutachten seit 2003 nicht mehr für die „Sternsinger“ arbeiten dürfen: Der frühere Hückelhovener Pfarrer und Missbrauchstäter Dieter Wintz. Foto: Anna Petra Thomas

Stattdessen wurde die Zusammenarbeit lediglich unterbrochen, bis die Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Wintz gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt hatte. Danach durfte Wintz, der den Missbrauch eines psychisch beeinträchtigten und stark pflegebedürftigen Mannes eingeräumt hatte, weiter für die „Sternsinger“ arbeiten. Mitarbeiter des Kindermissionswerks schilderten der Gutachterin, dass über dieses Thema nicht viel gesprochen worden sei. Es entsteht der Eindruck, dass Winfried Pilz diesbezüglich eigenmächtige Entscheidungen getroffen habe.

Erst als 2006 Vorwürfe nach Deutschland drangen, Wintz habe sich auf den Philippinen an Jugendlichen vergangen und eine sexuelle Beziehung zu einem Mann unterhalten, stellten die „Sternsinger“ die Zusammenarbeit mit Wintz ein. Ein geplantes Buchprojekt über die Philippinen, dessen Autor Wintz sein sollte, wurde laut Gutachten eingestellt.

Die Empfehlungen

Das Gutachten beleuchtet nicht nur das vergangene Wirken von Pilz und Wintz, sondern gibt auch Empfehlungen, wie künftig mit den Themen sexueller Missbrauch und Machtmissbrauch umgegangen werden sollte. Was die „Sternsinger“ angeht, empfiehlt es als Prävention gegen Machtmissbrauch, insbesondere sexualisierte Gewalt und Diskriminierung unter anderem einen entsprechenden Verhaltenskodex für Führungskräfte, ein niederschwelliges Verfahren zur Meldung von Verdachtsfällen und Schulungen. Es sei vertraglich vereinbart, heißt es dort, dass das Kindermissionswerk ein Jahr nach Vorliegen des Untersuchungsberichts öffentlich berichte, welche Empfehlungen umgesetzt wurden und bei welchen dies aus welchen Gründen nicht möglich gewesen sei.

Außerdem sollten die Partnerorganisationen der „Sternsinger“ in aller Welt über die Ergebnisse des Gutachtens informiert werden – auch weil dort weitere Betroffene befürchtet werden. Pilz reiste während seiner Präsidentschaft in viele Länder und besuchte Projekte. „Aufgrund des Gefährdungspotentials, das sich aus dem Gesamtbild dieser Untersuchung ergibt, ist nicht auszuschließen, dass es dort Fälle sexuellen Missbrauchs an jungen erwachsenen Männern gegeben haben könnte“, heißt es in dem Gutachten. Auch der aktuelle „Sternsinger“-Präsident Dirk Bingener betont diesen „weltkirchlichen Aspekt“ und sagt in diesem Zusammenhang Unterstützung der Präventions-, Interventions- und Aufarbeitungsbemühungen vor Ort zu.