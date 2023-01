Probleme beim RE18 : Neue Technik stoppt jede Einfahrt des RE18 in Aachen

Es gibt Gleise im Aachener Hauptbahnhof, an denen ausländische Züge ins deutsche Zugsicherungssystem wechseln können. Die neue europäische Technik hat damit Probleme. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Die Probleme beim grenzübergreifenden RE18 zwischen Aachen und Maastricht halten an. Er kann aktuell technisch bedingt nicht in Aachen einfahren. Dabei sollte ein neues Zugsicherungssystem eigentlich alles einfacher machen.

Die technischen Probleme beim RE18 von Aachen nach Maastricht halten an. Ein Softwaremangel hindert den Zug offenbar an der Einfahrt in den Hauptbahnhof in Aachen. Die gute Nachricht ist: Die Ursache ist damit gefunden. An der Lösung kann also gearbeitet werden. Doch wie lange das dauert, ist nach Angaben des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) völlig unklar. Deswegen fährt der RE18 bis auf Weiteres nicht von und ab Aachen.

Vorige Woche hatte der niederländische Linienbetreiber Arriva zunächst eine Einstellung des Zuges bis mindestens Sonntag mitgeteilt. Doch auch diese Woche ist bislang nur der Zug verkehrt, der ab oder bis Herzogenrath in einem Zwischentakt fährt. Und auch dieser Zug fährt nur auf der Strecke bis Heerlen. Dieser stark eingeschränkte Betrieb wird nun also auf unbestimmte Zeit weiter bestehen.

Der Grund liegt demnach im neuen europäischen Zugsicherunssystem ETCS, das – vereinfacht gesagt – verhindern soll, dass Züge auf Kollisionskurs geraten. Mit ETCS können fahrende Züge von außen gesteuert und notfalls auch gestoppt werden. Die neue Technik soll 20 verschiedene Systeme in Europa ersetzen, um grenzübergreifenden Verkehr einfacher möglich zu machen.

Die Niederländer sind laut AVV-Sprecher Markus Vogten Vorreiter in der Ausstattung ihrer Triebwagen mit der neuen Technik: „Arriva ist eines der ersten Verkehrsunternehmen, das das neue Sicherungssystem im grenzüberschreitenden Nahverkehr verbaut.“ Auch der RE18 ist inzwischen damit ausgestattet. Das soll ab Dezember 2023 die Verlängerung des RE 18 über Maastricht hinaus bis Lüttich ermöglichen.

Doch beim Einsatz der neuen Triebwagen mit der neuen Technik treten nun im Aachener Hauptbahnhof unerwartete Probleme auf. Der Grenzbahnhof ist ein sogenannter Systemwechselbahnhof. Dort ist an den Gleisen 6 bis 8 ein Wechsel zwischen dem belgischen und dem deutschen Strom- und Zugnetz möglich. Beide Zugsicherungssysteme liegen dort in den Gleisen. „Das aber hat das neue Sicherungssystem in den Zügen des RE18 irritiert und ein Stoppsignal ausgelöst“, sagt Vogten. Die Einfahrt in den Bahnhof war nicht möglich. Der Fehler liege weder im Zug, noch in der Infrastruktur. Die Software des Arriva-Triebwagens kenne diesen Sonderfall – ETCS plus belgisches Sicherungssystem – einfach nicht.

Nach einer Woche der Suche ist das Problem also jetzt bekannt. DB Netz und Arriva arbeiten nun gemeinsam mit dem Fahrzeughersteller an einer Lösung. Kurzfristig wird laut Vogten geprüft, ob der RE18 an den Gleisen 1 bis 3 in Aachen halten kann. Für diese Gleisänderung müssen aber zunächst alle Zugbewegungen im Aachener Hauptbahnhof während der Betriebszeiten des RE18 geprüft werden. Diese Prüfung läuft gerade.

