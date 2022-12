Silvesterlauf 2022 : Neue Strecke, neuer Name, neuer Rekord

Aachen Spätestens ab 14 Uhr geht’s in den Endspurt Richtung neues Jahr: Der traditionelle Silvesterlauf startet in der Aachener Altstadt wieder durch.

Ab 8 Uhr starten die ersten Vorbereitungen in Absprache mit den jeweiligen Streckennachbarn. „Wir können jetzt davon ausgehen, dass wieder ein paar hochkarätige Lokalmatadore dabei sind, die womöglich die eine oder andere neue Duftmarke setzen wollen“, freut sich Naumann – der erste Rekord steht aufgrund der neuen Streckenführung naturgemäß so oder so auf der Tagesordnung, auch wenn’s letztlich selbstverständlich vor allem um den Spaß am sportlichen Miteinander gehen soll.