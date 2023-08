Kulturmarketing in Aachen : „Wir müssen uns selbst provozieren“

Mit neuen Marketingkonzepten will die Stadt Aachen dem Besucherschwund in den Museen Paroli bieten. Foto: Medienhaus Aachen/Heike Lachmann, Andreas Schmitter, Harald Krömer, Belinda Petri

Aachen In den Kunsthorten der Stadt Aachen schlummern ungezählte Schätze. Wie kann es also gelingen, kreative „Erweckungserlebnisse“ wirksam zu inszenieren, um wieder mehr Publikum in die Museen zu locken? Neue Konzepte sollen jetzt auf den Weg gebracht werden.

Von Andrea Zuleger und Matthias Hinrichs

Der Lockdown ist längst Geschichte, und doch geraten die Türen der Museen in Aachen bei weitem nicht so oft in Bewegung, wie es sein könnte – und müsste. „Ja, wir waren schockiert, als wir gesehen haben, dass sich die Publikumszahlen auch nach der Pandemie nicht wieder in dem Maße wieder verbessert haben, wie wir erwartet hatten“, bekennt Irit Tirtey, kaufmännische Leiterin im städtischen Kulturbetrieb, im Rückblick auf die jüngste einschlägige Debatte im Kulturausschuss des Rates (wir berichteten). „Aber wir können nicht davon ausgehen, dass die Resonanz quasi von allein wieder wächst.“ Zumal der fatale Befund praktisch in allen größeren Städten zwischen Antwerpen und Athen besichtigt werden kann.

Der neudeutsche Begriff „audience development“ treibt Kuratoren, Marketingexperten und Pädagogen folglich nicht erst seit gestern intensiv um.

Heißt: „Wir müssen wegweisende Konzepte erarbeiten, um diese Entwicklung umzukehren“, sagt Kulturdezernent Heinrich Brötz. Und das könne nur funktionieren, indem Zielgruppen analysiert, Motive und Bedürfnisse der Menschen durch systematische Umfragen in den Mittelpunkt gerückt würden, betont auch Olaf Müller, Leiter des Kulturbetriebs.

„Wir kennen das Publikum nicht wirklich“, bekennt Brötz. Daher brauche es nun eine Art Bestandsaufnahme, aus der sich neue Perspektiven gewinnen ließen, um potenziell Interessierte zeitgemäß zu adressieren und entscheidende Fragen gezielt zu beantworten: Was wollen die Menschen sehen? Über welche Kanäle informieren sie sich, wenn es etwa um die Freizeitgestaltung geht? Welche Angebote sind ausbaufähig? „Wir müssen uns jetzt sozusagen selbst provozieren, wenn es darum geht, Potenziale zu wecken“, sagt Brötz. „In einem ersten Schritt wollen wir daher im Herbst eine verwaltungsinterne Klausurtagung veranstalten, um einschlägige Erfahrungen in anderen Städten in den Blick zu nehmen.“

Klingt noch eher diffus, aber: „Es gibt ja längst etliche Multiplikatoren, qualifizierte Kräfte in den Schulen, den Stadtteilbüros und im museumspädagogischen Dienst des Kulturbetriebs, die im ständigen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern stehen und eine wichtige Rolle übernehmen können, um attraktive Angebote für sie auf die Beine zu stellen. Wir müssen die richtigen Stellschrauben drehen, um das zu erreichen. Dazu gehört sicherlich auch, dass wir den Menschen einfach mal die Regie überlassen, damit sie sich aktiv einbringen können.“

So könnte man über besagte „Teamplayer“ etwa eine Art Previews für Familien anbieten, um Ausstellungskonzepte auf den Prüfstand zu stellen, Anregungen und Kritik bereits im Vorfeld Rechnung zu tragen.

Immerhin könne man durchaus bereits auf erfolgreiche „Formate“ verweisen, die zeigten, in welche Richtung man weiterdenken müsse, um wieder mehr Menschen in die Museen zu locken, meint Müller. Aktuelle Beispiele: Das Kimiko-Festival rund ums Ludwig Forum etwa zeige, wie stabile Brücken geschlagen werden könnten, um den beständigen Wunsch nach gemeinsamen Erlebnissen zu nutzen, dem Publikum zugleich Ausstellungsinhalte näherzubringen und selbstständiges kreatives Arbeiten etwa in Gestalt von Workshops zu ermöglichen.

„Auch kulturelle Happenings wie die Kurpark Classix zeigen, wie hervorragend sich Kunstgenuss und Partyerlebnis miteinander verbinden lassen. Darauf sollten wir verstärkt auch in den Museen setzen“, erklärt Olaf Müller. Projekte wie die Auslobung des Förderpreises Kunst für Kinder, der regelmäßig im Ludwig Forum verliehen wird, leisteten zudem einen wichtigen Beitrag, gerade junge Menschen zur eigenständigen kreativen Beschäftigung zu motivieren – und sie so auch als kompetente Rezipienten zu gewinnen. Eine erfolgreiche Möglichkeit zur aktiven Teilhabe gerade der Jüngsten böten zudem Podcast-Formate wie das „Kunstrauschen“, mit dem Kinder auf Einladung des Ludwig Forums neue Ausstellungen besprechen und Kulturakteure interviewen.

Wie sich diese neuen Angebote auch auf die Auseinandersetzung mit konkreten gesellschaftlichen Herausforderungen ausweiten lassen, habe sich zum Beispiel beim erfolgreichen „inklusiven“ Projekt „Junger Blick auf alte Meister“ erwiesen, das im vergangenen Frühjahr im Suermondt-Ludwig-Museum für Furore sorgte – und prompt verlängert werden konnte. Dort präsentierten Künstler mit Behinderungen in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe eigene Werke, die quasi im Wortsinn durch klassische Vorbilder inspiriert waren.

Wichtiger Standortfaktor „Butter bei die Fische“: Knackpunkt Gastronomie Auch die fehlende „Aufenthaltsqualität“ in den Häusern bleibt ein Knackpunkt: Die Bar Museo im Suermondt-Ludwig-Museum ist seit Monaten verwaist, im Ludwig Forum lassen sich Getränke nur an der Kasse kaufen – seit Jahren ein Problem. In beiden Häusern versucht die Stadt, passende Pächter zu finden, was sich als schwierig herausstellt, weil die Besucherzahlen so niedrig sind, dass Gastronomen sich scheuen, sich dort zu etablieren. Für das Suermondt-Ludwig-Museum stellt Irit Tirtey immerhin eine baldige Lösung in Aussicht. Und auch für das Ludwig Forum gebe es neue Perspektiven. „Wir sind da auf einem guten Weg. Sie werden überrascht sein“, sagt sie. Allerdings gelte es nun zunächst, die Politik in die laufenden Gespräche einzubeziehen.

Ein Pfund, mit dem sich wuchern ließe: „Wenn wir zum Beispiel die Kunst des christlichen Mittelalters präsentieren, können wir das zum Anlass nehmen, interreligiöse Gesprächsforen im Museum selbst anzubieten“, sagt Brötz.

Auch dies also ein wichtiger Aspekt, um die „klassische“ Gretchenfrage zu beantworten, wie viel Kultur sich eine Stadt wie Aachen angesichts zunehmend klaffender Finanzierungslücken leisten kann und muss. Müller bringt den Knackpunkt der Debatte deshalb wie folgt auf den Punkt: „Wir müssen die kulturellen Einrichtungen der Stadt generell noch mehr für aktuelle gesellschaftliche Diskurse zu nutzen – nicht zuletzt durch Crossover-Formate mit unterschiedlichsten Medien wie Film- und Theateraufführungen, Diskussionsveranstaltungen.“