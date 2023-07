Wechsel im Direktorium : Neue Leitung will Musikhochschule Aachen stärker öffnen

Aachen Gabriele Rech ist die erste Frau, die die Geschäfte der Hochschule führt. Sie stellt die Leitung des Hauses breiter auf und will in der Stadt und im Bewusstsein der Menschen präsenter sein.

Die neue geschäftsführende Direktorin der Hochschule für Musik und Tanz (HfMT) in Aachen, Gabriele Rech, möchte die Leitung des Hauses künftig breiter aufstellen und ihre drei Stellvertreter Nadja Nevolovitsch (Violine), Skerdjano Keraj (Violine) sowie Raimund Laufen (Korrepetition, Dirigieren) stärker einbeziehen. Zudem will sie die Musikhochschule wieder stärker in der Stadt präsentieren und ins Bewusstsein der Menschen rücken. Das erklärt Rech in einem exklusiven Interview mit unserer Zeitung.