Sonderedition : Neue Kaiser-Karl-Münze ab sofort erhältlich

Aachen Es ist ein Sammlerstück, das in Aachen besonders viele Anhänger haben wird: die Zwei-Euro-Gedenkmünze zum 1275. Geburtstag Kaiser Karls. Seit Donnerstag ist sie im Umlauf.

Der (mutmaßliche) Geburtstag ist zwar erst am 2. April, die Münze zu seinen Ehren gibt es aber schon jetzt: Seit Donnerstag ist die Zwei-Euro-Gedenkmünze zum 1275. Geburtstag Kaiser Karls im Umlauf. Die Auslieferung des Sammlerstücks durch die Bundesbank an die Geldinstitute hat begonnen.

Mit einer Auflage von bis zu 20 Millionen Stück zeigt die Sonderedition das Signum Karls des Großen samt Oktogon des Aachener Doms. Der Schriftzug „Karl der Große“ und seine Lebensdaten (748-814) sind ebenfalls vermerkt. In der offiziellen Pressemitteilung des Bundesfinanzministeriums wird genau darüber der Anlass für die Münze definiert: zum 1275. Geburtstag des Kaisers eine Münze mit Aachen-Motiven.

Die Aachener Zwei-Euro-Münze in der Standard-Qualität „Stempelglanz“ kann zum Nennwert bei einer der Filialen der Deutschen Bundesbank oder auch bei einigen anderen Banken erworben werden. Das Zwei-Euro-Sonderset „1275. Geburtstag Karl der Große“ mit jeweils fünf Münzen gibt es sowohl in der Qualität „Stempelglanz“ als auch in der höherwertigen Sammlerqualität „Spiegelglanz“ online bei Münze Deutschland (www.muenze-deutschland.de). Es ist die offizielle Verkaufsstelle für Sammlermünzen des Bundes. Dort kostet das Set 20,95 Euro bzw. 34,95 Euro.