Aachener Innenstadt : Frischer Wind für die Adalbertstraße

Vertreter der Stadt und der „Initiative Starke Adalbertstraße“ (ISA) freuen sich auf die Veränderungen in der Adalbertstraße. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die Aachener Adalbertstraße ist als neuer Fokusraum für Veränderungen ausgewählt worden. Durch schnelle Maßnahmen und kreative Ideen soll die Situation vor Ort verbessert werden. Die Adalbert-Oase ist nur der Anfang.

Der Wind weht durch Palmen, Menschen genießen die Sonne, so sie denn scheint, auf neuen Sitzgelegenheiten. Was sich anhört wie ein tropisches Urlaubsparadies, findet sich in Wirklichkeit in der neuen Adalbert-Oase auf dem Willy-Brand-Platz in der Nähe der Adalbertstraße. Die ist seit längerer Zeit ein Sorgenkind der Stadtentwicklung. Dem will die Taskforce Innenstadtmorgen entgegenwirken und hat die Straße als neuen Fokusraum für Veränderungen in der Innenstadt ausgewählt.

Warum die Entscheidung für den neuen Fokusraum auf die Einkaufsstraße fiel, erklärt Dieter Begaß, Leiter des Fachbereichs Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa der Stadt Aachen: „Der Handel hat sich verändert. Wir nehmen Leerstände und desolate Situationen wahr. Durch mehr Onlinehandel wird weniger Verkaufsfläche benötigt. Als Stadt setzen wir hier an, um neues Leben in die Straße zu bringen.“ Erste Umgestaltungen sind bereits zu sehen: Neben Palmen und Bänken schmückt ein 3D-Strand-Bild mit Surfbrett in einer Welle den Platz. Das Surfbrett ist als Fotospot gedacht, auf dem alle, die Lust haben, ein sommerliches Foto schießen können.

Weitere Maßnahmen sind in Planung: Durch mehr Grün, etwa Vertikalgärten und Bäume, soll die Adalbertstraße attraktiver werden. Bald kommen, neben den neuen Sitzbänken aus Holz, auch Solarbänke in der Straße hinzu, die neben ökologischen Lademöglichkeiten für Smartphones auch öffentliches WLAN bieten sollen. Für die zweite Augusthälfte sind unterschiedliche Events vorgesehen. „Um die Aufenthaltsqualität in der Adalbertstraße langfristig zu erhöhen, arbeiten wir mit vielen Akteuren aus der Verwaltung, aus der Stadtgesellschaft, aber auch mit den Eigentümern vor Ort zusammen“, erläutert Dieter Begaß. „Wir möchten, dass Menschen sich auch unabhängig von ihrem Einkauf gerne in der Adalbertstraße aufhalten. Unser Ziel ist es, Veränderungen schnell sichtbar und erfahrbar zu machen.“

Auch leerstehende Ladenlokale will die Taskforce in den Blick nehmen: „Wir denken mit Studierenden der RWTH und FH darüber nach, was wir in Bezug auf die Leerstände in der Straße alles unternehmen können“, so Begaß.

Die Immobilieneigentümer, die sich in der neuen „Initiative Starke Adalbertstraße“ (ISA) zusammengeschlossen haben, sind ein weiterer Partner vor Ort. Nicht nur für Dirk Kuckelkorn, Gründungsmitglied der ISA, erklärt, ist das ein Herzensprojekt: „Wir sind alle mit der Adalbertstraße verbunden und haben die Initiative gegründet, um die Straße gemeinsam mit der Stadt zu beleben.“ Am 21. September findet eine offizielle Kick-off-Veranstaltung der ISA zusammen mit der Taskforce statt, um andere Akteure mit ins Boot zu holen. Die Gruppe derer, die sich für die Straße einsetzen wollen, soll ausgeweitet werden.

Als einen Beitrag zur Stärkung der Innenstadt in Zeiten des Wandels hat die Stadt Anfang 2022 die Taskforce Innenstadtmorgen ins Leben gerufen. Es geht darum, zeitnah durch schnelle Maßnahmen und kreative Interventionen die Situation an kritischen Stellen in der Stadt zu verbessern. In den letzten anderthalb Jahren war die Taskforce in der Großkölnstraße aktiv und testete dort gemeinsam mit Akteuren vor unterschiedliche Maßnahmen, um die Straße und ihr Umfeld zu stärken. Diese Zusammenarbeit erhofft sich die Taskforce auch in der Adalbertstraße. Der Anfang ist gemacht. Die Palmen und Sitzgelegenheiten in der Adalbert-Oase stehen seit ungefähr zwei Wochen. Am 30. August soll die offizielle Einweihung stattfinden.

