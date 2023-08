4. Aachener Gesamtschule : Neustart für die „Herausforderung“

So fing 2016 alles an: Start in die erste „Herausforderung“ an der 4. Gesamtschule. Foto: Harald Krömer/HARALD KROEMER

Aachen Nach dreijähriger Zwangspause schickt die 4. Aachener Gesamtschule ihre Neuntklässler wieder auf große Tour. Allerdings macht diesmal nur etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler mit.

Kaum hat die Schule wieder angefangen, ist der Unterricht für gut 50 junge Leute an der 4. Gesamtschule in Aachen auch schon wieder vorbei. Am Freitag gehen die Neuntklässler nämlich auf große Tour. 14 Tage werden sie in Kleingruppen unterwegs sein. Erstmals nach drei Jahren Pause kann die Schule wieder eine „Herausforderung“ auf die Beine stellen.

Es werden spannende zwei Wochen für die jungen Leute. Eine Herausforderung war es aber auch für die Schule, das Projekt neu zu beleben und anders zu gestalten. Lange hatte es so ausgesehen, als sei die ambitionierte Unternehmung endgültig am Ende.

Bei der „Herausforderung“ planen und bewältigen die Neuntklässler in Kleingruppen eine selbst gewählte Aufgabe. Mit einem Budget von 150 Euro pro Person sind sie im echten Leben unterwegs, viele von ihnen steuern zu Fuß oder auf dem Rad ein Ziel an. Bewusst ist das Projekt in der Pubertät angesiedelt, wenn vielen Jugendlichen das Lernen aus Büchern schwerfällt.

Vorbehalte gab es allerdings von Anfang an bei der Schulaufsicht in der Kölner Bezirksregierung, die die „Herausforderung“ nach vier Jahren der Duldung schließlich untersagte. Da die Gruppen durch junge Erwachsene, zum Beispiel angehende Lehrer oder Studierende der Sozialen Arbeit, begleitet wurden, sah die Bezirksregierung die geforderte Aufsicht durch Lehrkräfte nicht gewährleistet. Eine Art Klassenfahrt in großen Gruppen war aber nicht das Ziel der „Herausforderung“ und wäre im Schulalltag auch gar nicht zu leisten gewesen. Dann kam auch noch Corona…

Nun aber soll es wieder losgehen. Nico, Mattia, Leon, Tom, Lino und Ben gehören zu einer von insgesamt 13 Gruppen, die sich auf den Weg machen. Die Sechs, alle im Alter zwischen 13 und 15 Jahren, wollen zusammen wandern gehen. Gut 200 Kilometer nach Köln und dann über Bonn und Bergheim zurück nach Aachen haben sie sich vorgenommen, mit Zwischenstopp am Heider Bergsee. Wer macht den Navigator, wer kocht, wer hält das Geld zusammen, wer sagt, wo’s langgeht? Die Rollen sind verteilt, die Route ist ausgetüftelt. Blasenpflaster haben sie gekauft, über Mückenspray diskutieren sie noch.

Drei Zelte liegen parat, die spannende Frage wird aber sein, wo die Gruppe sie aufstellt. Damit das Geld reicht, wollen sie versuchen, auf der Strecke bei gastfreundlichen Anwohnern im Garten zu übernachten. Einfach bei wildfremden Leuten zu klingeln, dürfte nur eine von vielen Herausforderungen unterwegs sein.

Bald geht’s los: vorne von links Lino, Mattia und Tom, hinten von links die Lehrkräfte Martin Spätling und Stefanie Grotenrath, Nico, Leon und Ben, Schulleiterin Michaela Winz und Projektkoordinator Torsten Stahlmann. Foto: MHA/Harald Krömer

Tom hat seine neuen Wanderschuhe schon in der Schule an den Füßen. „Die muss ich ja noch einlaufen“, sagt er. 14 bis 18 Kilometer am Tag wollen sie schaffen, 13 Orte zum Übernachten haben sie sich ausgeguckt. Einen kleinen Teil der Strecke ist Leon schon probegelaufen, mit zehn Kilo Gepäck auf dem Rücken. „Anstrengend, aber machbar“, sagt er.

Den Kölner Dom werden sie allenfalls in der Entfernung sehen. „Natur ist viel schöner als Großstadt“, sagen sie übereinstimmend. Mit einer Mischung aus Vorfreude und Respekt blicken die Jugendlichen diesem Abenteuer entgegen, freuen sich auf zwei Wochen ohne Stundenplan und Unterricht. Lino zum Beispiel fragt sich aber auch, wie es sein wird, so lange als Gruppe unterwegs zu sein.

Um die „Herausforderung“ wieder möglich zu machen, hat die Schule in Absprache mit der Bezirksregierung ein neues Modell entwickelt. Wichtigste Veränderung: Der gemeinnützige Berliner Verein „Herausfo(e)rderer“, der pädagogische Programme gestaltet, ist als externer Anbieter ist mit im Boot. Über den Verein seien die Schülerinnen und Schüler versichert, erläutert Schulleiterin Michaela Winz.

Auch das ist neu: Für die pädagogisch wertvolle Zeit der „Herausforderung“ beurlaubt die Schulleiterin auf Antrag der Eltern die teilnehmenden Kinder. Wer nicht mitmacht, geht ganz normal zur Schule. Den versäumten Unterricht müssen die „Herausforderer“ später nachholen.

Spätestens an dieser Stelle zeigt sich auch, wie sehr der neue Ansatz das Projekt zumindest zum Neustart verändert. Nur etwa die Hälfte der rund 110 Neuntklässler ist für diesen ersten Aufschlag von den Eltern angemeldet worden. Obwohl die Gruppen begleitet werden und die Schule im Notfall rund um die Uhr erreichbar ist, halten viele Eltern die Risiken offenbar für zu groß oder befürchten, dass ihre Kinder zu viel Unterricht verpassen. Für den Anfang ist Schulleiterin mit der Resonanz aber sehr zufrieden. Michaela Winz ist überzeugt: „In den kommenden Jahren werden die Zahlen weiter steigen.“

„Es machen auch weniger Kinder mit, weil eine Tradition unterbrochen wurde“, gibt der didaktische Leiter der Schule, Martin Spätling, zu bedenken. Die Corona-Jahre dürften ebenfalls für die Zurückhaltung mitverantwortlich sein, schätzt er.

Gar nicht so einfach sei es auch gewesen, genügend Begleiterinnen und Begleiter für die 13 Gruppen zu finden, berichtet Projektkoordinator Torsten Stahlmann. Auch da ist eine Kontinuität unterbrochen worden. Die guten Kontakte der Gesamtschule zur RWTH Aachen seien zwar nach wie vor hilfreich, „aber die Klausurpläne der Studierenden sind leider häufig ein Hindernis.“

Wenn die mehr als 50 Mädchen und Jungen am 25. August wieder in der Schule eintreffen, haben sie gemeinsam Schwierigkeiten gemeistert, dem Wetter getrotzt, wahrscheinlich auch Anfälle von Heimweh bewältigt. Die Jugendlichen wachsen an ihrer „Herausforderung“, das haben die früheren Projekte deutlich gezeigt. „Sie kommen deutlich erwachsener zurück“, stellt Torsten Stahlmann immer wieder fest. Zwei Wochen Unterrichtsausfall zu kompensieren, werde da kein Problem sein, ist er überzeugt.