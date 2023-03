Präzisionsarbeit in Aachen : Neue Brücke an der Turmstraße nimmt Gestalt an

Neue Brücke an der Turmstraße nimmt Gestalt an

Präzisionsarbeit in Aachen

Balanceakt mit tonnenschweren Stahlträgern: Seit Samstagnacht ruht der Bahnverkehr zwischen Herzogenrath und Aachen, weil die Arbeiten an der neuen Brücke an der Turmstraße die nächste Phase erreicht haben. Foto: Andreas Steindl

Aachen Präzisionsarbeit im XXL-Format: Die neue Brücke Turmstraße nimmt Gestalt an. Am Wochenende sind weitere tonnenschwere Stahlträger eingebaut worden.

Es ist ein Anblick, der viele Schaulustige anlockt: Mithilfe eines 580-Tonnen-Raupenkrans sind am Wochenende weitere tonnenschwere Stahlträger an der Brücke Turmstraße eingebaut worden. Die Arbeiten begannen in der Nacht zu Samstag. Bis Sonntagabend sollen insgesamt acht Stahlträger eingebaut werden.