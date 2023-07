Ausstellung : Am Büchel stehen bald „Toleranz-Container“

Am Büchel stehen bald „Toleranz-Container“

Die Ausstellung teilt sich auf in zwei Bereiche: Im Innenraum geht es um den Begriff der Toleranz und um besondere Beispiele aus der Geschichte. Außen wird anhand von Alltagsbeispielen unter anderem gezeigt, wo Toleranz wichtig ist. Foto: ToleranzRäume e.V.

Aachen Eine neue Ausstellung am Büchel widmet sich der Frage, wie Toleranz in der Gesellschaft funktioniert. Dabei können und sollen die Besucher selbst aktiv werden.

Wie funktioniert Toleranz in unserem Zusammenleben? Und wo hat sie ihre Grenzen? Darum geht es bei der Ausstellung „ToleranzRäume“, die ab Ende Juli am Büchel zu sehen ist. Wie die Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen (SEGA) mitteilt, soll die Ausstellung den Besucherinnen und Besuchern unter anderem zeigen, wie sie sich in ihrem Alltag für mehr Toleranz und Respekt einsetzen können.