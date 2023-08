Turmstraße in Aachen : Bauarbeiter fräsen brandneue Asphaltdecke ab

Abgefräst: Die Asphaltdecke war gerade fertig; jetzt kommt eine neue auf die Turmstraße. Foto: Robert Esser

Aachen Auf der Turmstraße in Aachen hat eine Baufirma die brandneue Asphaltdecke nach einer Tiefbaustelle wieder abgefräst. Jetzt gehen die Arbeiten nochmal los.

Ist hier etwas schiefgelaufen? Nicht nur der Brückenneubau Turmstraße sorgt seit vielen Monaten für Engpässe und Umwege in Aachen. In direkter Nachbarschaft hat die Regionetz in der steilen Turmstraßen-Kurve bis zur Einmündung Maastrichter Straße umfangreiche Kanal- und Kabelarbeiten bewältigt. Hunderte Quadratmeter Verkehrsfläche wurden dafür hinter Bauzäunen gesichert, der Verkehr bergab links auf einer schmalen Notspur an der Langzeitbaustelle vorbeigeführt.

Die direkte Nachbarschaft konnte aufatmen, als die Baumaßnahme in diesem Sommer endgültig beendet werden sollte. Zum Schluss wurde noch eine brandneue Asphaltschicht aufgetragen. Der Verkehr konnte auf der breiten Straße wieder mehrspurig fließen. Am Rande entstanden neue Parkplätze. Auf der linken Seite wurde ein Halteverbot für den Bürgersteig ausgeschildert. Der war in früheren Jahren immer komplett zugeparkt worden. Jetzt haben Fußgänger dort endlich wieder Vorrang. Nur die Markierungsarbeiten auf der an der Ampelanlage dreispurigen Straße fehlten noch – scheinbar.

Doch vor einigen Tagen rückte – für etliche Anwohner und Verkehrsteilnehmer überraschend – erneut ein Bautrupp an. Die komplette Fläche der neuen Asphaltschicht wurde wieder abgefräst. Die brandneue Oberfläche – mehrere Zentimeter dick – landete in schwarz-grauen Klumpen auf einem großen Haufen an der Einmündung Melatener Straße.

Schon wieder gesperrt: Zum wiederholten Mal wird jetzt die Turmstraße innerhalb kürzester Zeit neu asphaltiert. Foto: Robert Esser

Was ist passiert? Grundsätzlich werde – so erläutert es Stadtsprecher Harald Beckers auf Anfrage unserer Zeitung – nach Tiefbauarbeiten die „ruinierte Asphaltoberfläche“ abgefräst. „Das geschieht ganz klassisch in mehreren Arbeitsgängen. Zunächst wird die bereits verarbeitete Binderdecke – eine grob-offenporige Schicht unter der endgültigen Asphaltdecke – auf eine einheitliche Höhe abgefräst und dann entsprechend mit Bindemitteln vorbereitet. Danach wird die endgültige neue Asphaltdecke auf die darunter liegende Binderdecke aufgebracht“, sagt er. Diese neue Asphaltdecke sei von ihrer Struktur her viel glatter als die Schicht darunter, heißt es.

Fahrbahnen sind in der Regel in drei Schichten aufgebaut: Tragschicht (etwa 18 Zentimeter dick), Binderschicht (4 Zentimeter), Deckschicht/Asphaltschicht (auch Verschleißschicht genannt, 3,5 Zentimeter). Trag- und Binderschicht sorgen für die Tragfähigkeit der Straße.

Auf der Turmstraße wurde offenbar die Binderdecke so perfekt aufgetragen, dass sie wie eine fertige Straße wirkte – alles in Absprache zwischen Stadt und Regionetz. Sie musste abgefräst werden – so die Stadt.

Die fachkundige Erklärung: Der frühere Kanal wurde am rechten Straßenrand entlang geführt, der neue ist weiter in die Straßenmitte verschoben worden. Deshalb ist auf einer größeren Fläche als bisher eine neue, etwas höhere Binderdecke eingebaut worden. Da die Fahrspur am linken Straßenrand die ganze Zeit über befahrbar war, hat das Bauunternehmen der Regionetz die Binderschicht höher als üblich eingebaut: nicht nur vier Zentimeter, sondern so hoch, dass es keine Kante zur links liegenden Fahrbahn gab.

„Jetzt ist alles wieder auf ein Niveau auf der gesamten Fahrbahnoberfläche heruntergefräst worden, damit die Deckschicht nun auf der kompletten Fahrbahn aufgetragen werden kann“, erklärt Beckers.

Wobei jede Asphaltierung – auf der Turmstraße demnach mehrfach – beachtliche Schadstoffemissionen produziert. Es gilt also, diese Vorgänge so effektiv wie möglich zu planen.