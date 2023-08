Netzschau zum Sieg in Lippstadt : „Auswärtssieg! Auswärtssieg!“

Doppelpacker am Freitagabend: Alemannia Aachens Stürmer Marc Brasnic zum per Elfmeter zum 1:0 und aus dem Spiel heraus zum 3:0 beim 3:1-Sieg der Schwarz-Gelben in Lippstadt. Foto: Jérôme Gras

Special Lippstadt Am Freitagabend gelang der Alemannia in Lippstadt Historisches: Erstmals gewannen die Schwarz-Gelben „Am Bruchbaum“. 3:1 zeigte die Anzeigetafel am Ende einer souveränen Leistung für Aachen an. Damit wurde der erste Saisonsieg eingefahren, ein Grund zur Freude. Doch leider gab es auch wieder unschöne Szenen. Hat keine Lust mehr auf die Unruhestifter im eigenen Block: die Netzschau.

Fünfmal hatte Alemannia Aachen bis zum Freitagabend bereits in Lippstadt vorgespielt. Viermal in Folge gelang kein eigener Treffer und kein einziger Punkt wurde aus dem Kreis Soest zurück in die Kaiserstadt gebracht. In der Rückrunde der vergangenen Saison war die Tivoli-Truppe ganz nah dran an einem Erfolg: Alexander Heinze, nach langer Verletzungspause zur zweiten Halbzeit in seiner Rolle als Innenverteidiger auf den Platz gekommen, markierte das erste Aachener Tor in Lippstadt und brachte seine Mannschaft in Führung. Die hatte auch bis in die Nachspielzeit bestand, am Ende hieß es 1:1.

Alexander Heinzes Karriere im Trikot der Alemannia auf dem Platz endete im Sommer, doch dafür nimmt die Karriere des Fans Alex Heinze wieder Fahrt auf. Wie rund 650 andere Schwarz-Gelbe auch machte er sich am Freitagabend trotz langer Reise auf den Weg in die Liebelt Arena, um „seinen“ Verein aus dem Block heraus zu unterstützen – und das mit Erfolg! Der bis dahin einzige Aachener Torschütze in Lippstadt war ein echter Glücksbringer.

Mittendrin statt nur dabei: Ex-Alemanne Alex Heinze schnürte bis zum Sommer die Schuhe für Aachen und stand nun als Fan im Gästeblock beim Auswärtsspiel in Lippstadt. So wie er es auch schon tat als er ein halbes Jahr lang nicht bei der Alemannia unter Vertrag stand. Foto: MHA/Björn Hellmich

Nur kurz zur Einordnung: Freitagabend, 650 Aachenerinnen und Aachener fahren vom Tivoli aus etwa 220 Kilometer kurz vor Ferienende quer durch Nordrhein-Westfalen? Das kann ja nur eins bedeuten: Matchday!

MATCHDAY!!!



This evening, Alemannia Aachen travel to Lippstadt looking to kick start the season and get over last weeks disappointment.



Kick off is 6pm UK time.



MATCHDAY!!!



This evening, Alemannia Aachen travel to Lippstadt looking to kick start the season and get over last weeks disappointment.



Kick off is 6pm UK time.



Alemannia Ole! ⬛️🟨 pic.twitter.com/d99UQiTGBp — Alemannia Aachen UK (@AlemanniaUK) August 4, 2023

Nach der mehr als bitteren Pleite im Auftaktspiel vor der unglaublichen Kulisse von 27.300 Zuschauern auf dem Tivoli gegen Wuppertal (1:2) musste die Alemannia am zweiten Spieltag also direkt eine der längeren Auswärtsfahrten antreten. Die Mannschaft und der Trainerstab waren daher auch schon am Vortag angereist, um die Reisestrapazen möglichst kleinzuhalten. Schließlich sollte trotz allem, was historisch dagegensprach, „Am Bruchbaum“ der erste Saisonsieg erspielt werden – und damit auch der erste Erfolg in Lippstadt überhaupt gefeiert werden.

Die Gastgeber hatten ihr erstes Spiel in Velbert ebenfalls verloren (0:2), und wer will schon mit zwei Niederlagen in eine Saison starten? Wie so häufig im Sport verliehen die Geschichte und die Gegenwart der Partie die richtige Würze.

Heimspielauftakt! Zum ersten Spiel in der Liebelt-Arena wird der SV Lippstadt 08 am Abend den TSV Alemannia Aachen... Posted by SV Lippstadt 08 on Thursday, August 3, 2023

Ob Arbeit, Studium oder sonstige Verpflichtungen: Wenn die Alemannia spielt, hat die Alemannia oberste Priorität. Wie schon geschrieben machten sich 650 Schwarz-Gelbe auf nach Lippstadt. Mit dem Bus, der Bahn oder dem Auto mit Blaulicht auf dem Dach – warum auch nicht!?

Papa is da, wo seid ihr? 😂 Posted by Aachen Fanatics on Friday, August 4, 2023

Damit war der Gästeblock dann auch gut gefüllt, die „Jetzt erst Recht“-Mentalität war greifbar, man wollte der Liga zeigen, dass mit Aachen nicht nur auf dem Papier in dieser Saison zu rechnen ist.

Alemannia Aachen gegen SV Lippstadt 08 Auswärts Aue 👌🏻💪🏻💪🏻 Auf geht es Alemannia. Fahrt die ersten 3 Punkte ein. Posted by Euregio Kings on Friday, August 4, 2023

Schiedsrichter Alexander Schlutius aus Germersheim pfiff die Partie pünktlich um 19 Uhr an und nach kurzer Orientierungsphase übernahmen die Gäste aus dem Westen dann auch gleich die Spielkontrolle. Das Bällchen lief munter durch die eigenen Reihen, die Hausherren kamen teilweise kaum hinterher. Aachen machte genau das, was gefordert war: Dominant auftreten.

Es waren rund zehn Minuten gespielt, da ertönte ein Pfiff, im zweiten Spiel mit Alemannia-Beteiligung gab es den zweiten Elfmeter, aus Sicht der in Weiß spielenden Schwarz-Gelben aber dieses Mal auf der richtigen Seite. Nach schönem Kombinationsfußball kam Ulrich „Uliiiiiiiii“ Bapoh im Strafraum der Lippstädter zu Fall, Marc Brasnic schnappte sich die Kugel und versenkte sicher zur 1:0-Führung!

Zur Halbzeit eine souveräne 3:0-Führung! Brasnic per Elfer, Strujic mit dem Kopf und dann nochmal Brasnic. Hier regiert der TSV! Posted by Klenkes Brüder on Friday, August 4, 2023

Das Team von Helge Hohl blieb am Drücker, Kunstschütze Anton Heinz versuchte es in der 19. Minute per Freistoß: sehenswert, leider nicht drin. Doch nur zehn Minuten später köpfte eben Heinz vor den Augen von Heinze den Ball erneut in des Gegners Strafraum, Aachen-Rückkehrer Sasa Strujic hielt die Birne hin: 2:0!

Moin Alemannen, Also das was ich letzte Woche vermisst habe, kam Heute endlich zum Vorschein. Hier das 2:0 Kopfballtor mit kurzen Emotionen deswegen. 👍🏽🖤💛 Posted by Aachen Fanatics on Friday, August 4, 2023

Ein weiterer Treffer von Brasnic wurde wegen Abseits nicht gegeben, doch Aachens Nummer 10 wollte den Doppelpack. Und schnürte ihn! 3:0 in der 42. Minute. Pause!

⏸️ Pause - Wir führen mit 3:0 in Lippstadt🙌 Posted by Alemannia Aachen on Friday, August 4, 2023

Die zweite Halbzeit verlief dann zunächst etwas ruhiger, kein Wunder mit dieser Führung im Rücken. Doch im Gegensatz zur Vorwoche, wo sich die Aachener auf die Defensive konzentrierten und keine offensiven Entlastungsangriffe mehr fuhren, hatten die Hohl-Truppe in Lippstadt alles mehr als souverän im Griff. Zudem hatte Lippstadt, die erkenntlich Probleme hatten, in der Halbzeit bereits dreimal gewechselt und das System etwas umgestellt – vor eigener Kulisse wollte man sicher nicht abgeschossen werden.

Auch Hohl und sein Trainerstab wechselten im Laufe der zweiten 45 Minuten durch, unter anderem gab Stürmer Cas Peters nach Verletzung sein Pflichtspieldebüt für die Alemannia!

Wir sind Alemannia Aachen, da kommt Cas Peters mal von der Bank. — DerPaul (@Parns1) August 4, 2023

Und der Niederländer, der in der Vorsaison beim FSV Frankfurt Torschützenkönig in der Regionalliga Südwest wurde, hätte fast noch die Möglichkeit gehabt per Fallrückzieher abzuschließen, entschied sich aber für die Ablage auf einen besser postierten Kollegen.

So gingen die Minuten von der Uhr, die Aachener standen kurz vor dem historisch ersten Sieg in Lippstadt und damit vor der ersten dreifachen Punkteernte in dieser Spielzeit, die Stimmung im Gästeblock war gut, alles super! Dann jedoch kam die 85. Spielminute …

es gibt bei Alemannia Aachen einfach kein langeweile und das nervt — steiss ist geil (@diesteissbeine) August 4, 2023

Lippstadt hatte sich dann doch noch einmal dazu aufgerafft in der Offensive tätig zu werden. Und während Yusuf Örnek Temin zum 1:3 verkürzte kam es an der Außenbahn zum Aufeinandertreffen von Aachens Lukas Scepanik und Ex-Alemanne Viktor Maier. Was genau passiert ist, wissen am Ende wahrscheinlich nur die beiden selbst, beide gingen auf jeden Fall zu Boden und der Schiri zückte die Rote Karte! Scepanik musste kurz vor Schluss runter. Doch mit der Karte erhitzten sich die Gemüter auf und vor allem neben dem Platz. Während Scepanik und Maier weiterhin „Grußworte“ austauschten und die typische Rudelbildung erfolgte, schmissen einige Unbelehrbare aus dem Gästebock Becher.

Was ich nur Kacke fand, die Reaktion wegen der roten Karte. Ja klar, is scheisse, aber nur der Verein kann dagegen was... Posted by Aachen Fanatics on Friday, August 4, 2023

Einer dieser Becher landete vor den Füßen des Spielleiters, der die Partie daraufhin unterbracht. Alemannia-Kapitän Basti Müller, seine Teamkameraden, Fanbetreuer, Geschäftsführer Sascha Eller und Aufsichtsratsvorsitzender Marcel Moberz kamen alle zum Zaun am Gästeblock, um die eigene Anhängerschaft zu beruhigen. Auch Trainer Hohl machte unmissverständlich klar:

Lasst die becher im Block!!! Posted by Südtribüne Aachen on Friday, August 4, 2023

Es drohte ein Spielabbruch. Und das bei einer 3:1-Führung keine fünf Minuten vor Schluss. Auch im Block kam es zu kleinen Auseinandersetzungen, denn die meisten Fans haben die Becherwerferei satt und stellten einige der Werfer zur Rede, auch die Polizei tauchte kurzfristig im Block auf. Unschöne Szenen, keine Werbung in eigener Sache für die Alemannia.

Beim Fußball gehören Emotionen dazu. Sowohl Freude als auch Frust. Aber kein Frust der Welt berechtigt und entschuldigt das Werfen von Gegenständen auf andere Personen. Das ist unsportlich. Das ist gefährlich. Das ist verantwortungslos. Man schadet sich, andere und den Verein. Hinzu kommt, dass die Alemannia mehr als vorbelastet ist. Vor fast einem Jahr wurde das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II kurz vor Schluss abgebrochen, weil ein Becher den Linienrichter getroffen hatte. Erst vor einer Woche flogen Becher Richtung Wuppertaler Spieler, zum „Dank“ gab es einen Vermerk des Schiedsrichters im Spielbericht. In Lippstadt nun schon wieder. Das ist unbegreiflich und untragbar!

Aachens Aufsichtsratsvorsitzender kündigte nach dem Spiel auch entsprechende Konsequenzen für jeden Becherwerfer und jede Becherwerferin an:

1:3 Auswärtssieg - starke erste Halbzeit, zweite Halbzeit für mich zu sehr verwaltet. Es kann etwas höher ausgehen -... Posted by Marcel Moberz on Friday, August 4, 2023

Abzuwarten bleibt jetzt, wie der Verband auf das erneute Fehlverhalten reagieren wird. Alles unnötige Ärgernisse, die dem Verein finanziell und im Ansehen schaden können und den Fokus von einer Mannschaft nimmt, die gerade einen Auswärtssieg eingefahren hatte!

Unsere Alemannia gewinnt mit 3:1 in Lippstadt Posted by Südtribüne Aachen on Friday, August 4, 2023

Das, was die Alemannia sportlich auf dem Rasen ablieferte, war stark an diesem Freitagabend. Der Gegner war über weite Strecken des Spiels chancenlos, der Lippstadt-Auswärts-Fluch wurde besiegt und die ersten drei Saisonpunkte eingefahren! Da kann man sich, da darf man sich, da sollte man sich drüber freuen!

Da kann man sich freuen! Mit dem 3:1 in Lippstadt gelingt unserer Alemannia dort der erste Sieg der Vereinsgeschichte. Posted by Joe Mediawork on Tour on Friday, August 4, 2023

Oder wie es auf Englisch so schön heißt:

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGG!!! FT Lippstadt 1-3 Alemannia Aachen Here we go, the season is now well underway. Alemannia Ole! ⬛️🟨 Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Friday, August 4, 2023

Entsprechend wurden die Spieler nach der ganzen Aufregung und dem Abpfiff dann auch gefeiert:

3:1-Sieg in Lippstadt, die ersten drei Punkte der Saison sind eingefahren! Aber über die Becherwerfer ist noch zu reden: Ihr schadet der Mannschaft, den Fans, dem Verein! Posted by Klenkes Brüder on Friday, August 4, 2023

Und so bleibt am Ende folgendes Fazit:

#Auswärtssieg #Nummer1 Unsere Alemannia gewinnt in Lippstadt verdient mit 3:1 Über diesen Sieg freuen wir uns, für die... Posted by Öcher Legion on Saturday, August 5, 2023

Und um das Ganze hier positiv abzuschließen, denn von diesen unbelehrbaren Chaoten sollte man sich die Freude an der Mannschaft, die diese Saison für die Alemannia unterwegs ist, nicht nehmen lassen, gibt es hier noch das ultimative Siegerbild vom Freitagabend:

3 Punkte ✅ 96 Punkte to go! Guckt in diese Gesichter! So kann ein Tag beginnen. 🖤💛 #Alemannia #AlemanniaAachen #Aachen #Kaiserstadt Posted by Marcel Moberz on Saturday, August 5, 2023

Für die Alemannia geht es am kommenden Freitag zu Hause auf dem Tivoli weiter. Dann ist Borussia Mönchengladbach II zu Gast. Vielleicht wird es dieses Mal keine Rekordkulisse, aber 15.000 Zuschauer sind denkbar. Gegen mehr hat rund um den Tivoli aber sicher auch niemand etwas einzuwenden. Ist auf jeden Fall wie immer mit dabei: die Netzschau.

Den ausführlichen Spielbericht zum Spiel lesen Sie unter:

