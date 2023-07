Netzschau zur Auftaktniederlage : Wuppertal verdirbt der Alemannia in der Nachspielzeit die große Auftaktparty

Traumkulisse auf dem Tivoli zum Saisonstart: 27.300 Zuschauer waren beim Spiel der Alemannia gegen Wuppertal dabei. Foto: MHA/Albrecht Peltzer

Special Aachen Alles war angerichtet für den perfekten Auftakt: Tivoli Freitagabend, Flutlicht, Rekordkulisse, knappe Führung gegen einen direkten Konkurrenten. Doch dann kamen eine unverständliche Schiedsrichterentscheidung und eine Wuppertaler Ecke in der Nachspielzeit und vermiesten der Alemannia den Traumstart. Kann das alles nicht verstehen: die Netzschau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Björn Hellmich Social Media Manager

Neue Saison, neue Spieler, neues Glück – und im besten Fall nach über zehn Jahren endlich die lang ersehnte Flucht raus aus der Regionalliga West hinauf in die 3. Liga! So lautet der Plan der Verantwortlichen der Alemannia in Form von Aufsichtsratsvorsitzendem Marcel Moberz, Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller und Trainer Helge Hohl. Das Ziel wurde schon frühzeitig verkündet, bereits zu Jahresbeginn wurde davon gesprochen, da hielten die meisten das alles für Gerede, Träumereien und die Macher am Tivoli wurden belächelt.

Es folgten die ersten Vertragsverlängerungen, Neuverpflichtungen, die Liste der Namen für den neuen Kader ließ nach und nach aufhorchen. „Der kommt?“, wurde gefragt. „Und der auch?“ Die Kaderschmieder der Alemannia stellten ein Team aus erfahrenen Spielern, teils mit Stallgeruch, zusammen, das nicht nur das Interesse der eigenen Anhängerschaft weckte sondern auch in der Liga mit großen Augen verfolgt wurde. Denn nun war klar: Die Schwarz-Gelben meinen es ernst und wollen in der Saison 2023/2024 tatsächlich oben angreifen, um den Titel mitspielen und im Idealfall aufsteigen!

Euphorie gepaart mit ewiger Treue und wiederentdeckter Liebe seit der emotionalen Verhinderung des Abstiegs machte sich breit, der Dauerkartenverkauf wurde zum Selbstläufer, bis kurz vor Anstoß am Freitagabend gingen über 5800 Saisontickets weg! FÜNFTAUSENDACHTHUNDERT. Eine Zahl, die die meisten Klubs in der Regionalliga über mehrere Jahre zusammengerechnet nicht erreichen. Wahnsinn.

Dann setzte der Verband das erste Spiel an. Die Alemannia bekam das Eröffnungsspiel. Der Gegner: der Wuppertaler SV, einer der Mitfavoriten auf den Aufstieg. Spitzenspiel gleich zum Auftakt. Und das auf dem Tivoli. An einem Freitagabend. Unter Flutlicht. „Gehet hin ihr Eintrittskarten und lasset euch kaufen!“ Und die Tickets gingen weg wie warme Semmeln. Die Alemannia richtete auf ihrer Webseite den berühmten Zähler ein, täglich zeigte der Tausende neuer verkaufter Karten an. Rekordkulisse zum Start in eine Regionalligasaison? Kein Problem für die Aachener.

Liebe Alemannen, es bedarf eigentlich keiner Worte um das gerade zu beschreiben. Aber was in dieser Stadt und Region... Posted by Marcel Moberz on Thursday, July 27, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

In Zahlen ausgedrückt: 27.300 Zuschauer verfolgten den ersten Anpfiff der neuen Spielzeit vor Ort mit. 25.800 davon wollten die Alemannia unterstützen, kamen zum größten Teil „Alle in Gelb“ und zeigten dem Wuppertaler SV, zeigten der Regionalliga West und ganz Fußballdeutschland und darüber hinaus, dass Liebe keine Liga kennt!

Alemannia Aachen eröffnet mal entspannt vor über 20.000 Zuschauern in der Regionalliga — ken (@dorfdisse) July 27, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Verantwortliche, Mannschaft, Fans, alle #zesame, alle für den Verein und die Stadt und „alle in Gelb“ zum ersten Heimspiel war das Motto:

Riesige Erwartungshaltung, hochgehandelter Aufstiegsfavorit, spürbare Aufbruchstimmung, verheißungsvolle Mannschaft mit... Posted by Tim Gorgels on Thursday, July 27, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und das wurde am Ende mehr als erfüllt. Sah man sonst häufig viele gelbe unbesetzte Sitzschalen, war der Tivoli am Freitagabend fast bis auf den letzten Platz gefüllt und wieder sah man ganz viel Gelb. Aber gelebtes Gelb. Aber was genau war noch einmal am Freitag? Richtig – und endlich kann man es nach vielen Wochen ohne Fußball in der Sommerpause wieder schreiben: Matchday!

Posted by Alemannia Aachen Fanbetreuung on Tuesday, July 25, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Menschen hatten Lust auf Fußball. Sie hatten Lust auf die neue Mannschaft. Sie hatten Lust auf Alemannia. Und wer könnte das besser erklären als Alemannia-Kolumnist Sascha Theisen? Sascha, the stage is yours:

MATCHDAY!!!



Today is the day, Mission Aufsteig starts here!!!



It doesn't get much bigger than tonight. The season opener is here & over 23,000 tickets have already been sold.



Kick off vs Wuppertal is 18:30 UK time.



Auf gehts Aachen kampfen und siegen!!! 💪🏻⬛️🟨 pic.twitter.com/eTROjxHHvc — Alemannia Aachen UK (@AlemanniaUK) July 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Euphorie war riesig. Egal, ob die Fans schon seit Jahrzehnten zum Tivoli pilgern …

„Ich verliebte mich in den Fußball, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte: plötzlich, unerklärlich, unkritisch... Posted by Sascha Theisen on Friday, July 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

… oder nach langer Zeit wieder zurück an die Krefelder Straße fanden:

Keine 24 Stunden mehr und ich gehe in meine 43. Saison als Fan von Alemannia Aachen. Eigentlich bin ich weit weg vom... Posted by Dirk Ortmanns on Thursday, July 27, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wichtig ist nur: Hungrig sollte man nur auf Punkte sein!

🎉 Zurück am Tivoli nach langer, langer Zeit! 🏟️ ich bin heute wirklich voller Vorfreude, denn ich gehe nach langer Zeit... Posted by Dirk Sistenich on Friday, July 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und so kamen 27.300 Menschen in die Soers. SIEBENUNDZWANZIGTAUSENDDREIHUNDERT!

Vorbereitung fürs Spiel#AlemanniaAachen #tsvvswsv pic.twitter.com/Uyj9xrWlNI — Alexander N. (@AlexanderNetze7) July 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Andere Klubs mögen in der 3. Liga kicken. Oder in der 2. Bundesliga um den Aufstieg mitspielen. Vielleicht sogar in der Bundesliga auf die Champions-League-Plätze spielen. Aachen hat die Alemannia. Und geiler geht nicht!

Alemannia Aachen - Wuppertaler SV 0:1

Regionalliga West / 4 Liga

27.000 kibiców

Szkoda przegranej TSV ale publika meGa pic.twitter.com/CsmjxQeMrx — MARTIN (@Martin_SK1964) July 29, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Ab 16 Uhr wurde auf dem Vorplatz zum Fanfest und -treff geladen, die ersten Menschen waren schon zwischen 13 und 14 Uhr dort anzutreffen. Um 16 Uhr war schon mehr los als an manchen Spieltagen der tristen Vergangenheit, um 17 Uhr ähnelte der Vorplatz aus der Vogelperspektive einem schwarz-gelben Ameisenmeer und nach der Toreöffnung um 17.30 Uhr waren die Tribünen um 18 Uhr, also anderthalb Stunden vor Spielbeginn schon gefüllt, dass man denken konnte, das Spiele laufe bereits. Wahnsinn!

Tivoli ist wie Europapokal, nur geiler! Posted by Joe Mediawork on Tour on Friday, July 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Zuletzt gab es einen solchen Andrang am Tivoli beim bislang letzten DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen Bayer Leverkusen 2019. Aber das war auch der DFB-Pokal, die große Fußballbühne. Der Gegner war ein Top-Team der Bundesliga, ein Champions-League-Teilnehmer mit Nationalspielern wie Kai Havertz. Dieses Mal war es das Auftaktspiel der Regionalliga West. Nicht das letzte Spiel kurz vor dem ersehnten Aufstieg. Es war der erste Spieltag. Doch in und um Aachen sind die Menschen positiv bekloppt und alemannia-jeck. Oder wie erklären sich solche Bilder?

Alemannia Aachen pic.twitter.com/eQIJArQt5S — Fanatics of Football (@footynews129) July 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Oder diese:

Alemannia Aachen - Wuppertaler SV. Vierde niveau in Duitsland. Met maar liefst 27.300 toeschouwers. Mega! pic.twitter.com/txuvvS9eRL — Bananenflanke (@Bundesliga81) July 29, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und die hier:

View this post on Instagram A post shared by Alemannia Aachen (@alemanniaaachen) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wenn Verantwortliche Spieler holen, dann liest man in den Pressemitteilungen immer gerne, dass das Umfeld zieht, die Spieler sich auf die Kulisse freuen und die Anhängerschaft das große Plus des Vereins ist. Bei vielen mögen das nur Textpassagen sein, auf dem Tivoli wird das gelebt!

View this post on Instagram A post shared by Alemannia Aachen (@alemannia.fans) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Vor so vielen Menschen zu spielen ist für die meisten Spieler in der vierten Liga kein Alltag, das kann Druck ausüben, vor allem aber kann es beflügeln. Und die Hausherren nahmen all die positive Energie mit und nahmen zu Beginn der Partie das Heft des Handelns in die Hand. Jede Aktion wurde gefeiert, jeder Pass bejubelt und jede Grätsche beklatscht. Von Anfang an war klar, dass hier alle gemeinsam an etwas Großem arbeiten wollten.

Wenig verwunderlich am ersten Spieltag bei zwei Mannschaften mit jeweils vielen neuen Akteuren lief noch nicht alles rund. Nicht jede Ballstafette fand ihr Ziel, nicht jede Kombination gelang. In den ersten Spielen müssen Teams ihren Rhythmus finden und sich einspielen, da braucht es vor allem eins: Wille. Und den zeigten die Schwarz-Gelben auf dem grünen Rasen. Mit Erfolg: In der 20. Minute beförderte Aachens neue Nummer 11 Vincent Schaub einen der vielen Freistöße in den Wuppertaler Strafraum, Lukas Demming wollte klären, beförderte den Ball an seinem Keeper Sebastian Patzler vorbei, 1:0 für die Alemannia, Lust, Freude und Ekstase auf den Rängen!

Alemannia Aachen - Wuppertal SV Spielstand Aachen 1 Wuppertal 0 😀😀😀huellenkremer#AlemanniaAachen#Stimmung1.Liga#Aachenkämpfenundsiegen Posted by Hüllenkremer GmbH on Friday, July 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Alemannia führte, war zum ersten Mal seit der Fast-Aufstiegssaison 2014/2015 mal wieder kurzzeitig in der virtuellen Tabelle auf dem ersten Platz, der Abend schien die Hoffnungen und Träume aller erfüllen zu können.

Beim Fußball wird es nur meist bitter, wenn der Konjunktiv ins Spiel kommt …

Nach der Halbzeitpause hatten die Gäste aus dem Bergischen Land mehr von der Partie, es blieb aber dabei, dass keines der beiden Teams wirkliche Torchancen herausspielte. Daran änderte auf Wuppertaler Seite auch Ex-Alemannia Tim Korzuschek nichts. Im Sommer 2022 war er noch einer der Helden des Nicht-Abstiegs am Tivoli, in der Vorsaison kam er allerdings kaum noch zu Zuge, teils warfen ihn Verletzungen zurück, doch weder unter Fuat Kilic noch unter Hohl konnte er sich letztlich in die Stammelf spielen und verließ die Kaiserstadt nach anderthalb Jahren Richtung Wuppertal. Die Begrüßung bei seiner schnellen „Rückkehr“ an den Tivoli fiel dann auch nicht so freundlich aus … Aber auch das gehört mit zum Fußball dazu.

Die Minuten vergingen, die Spielzeit verstrich und immer mehr sah es nach einem Auftakterfolg für die Alemannia aus. Und jeder hätte das dreckige und erzwungene 1:0 gerne mitgenommen, denn auch so ein Sieg ist zum einen ein Sieg und zum anderen kann es eine Mannschaft auf Spur bringen. In der Nachspielzeit gelang es dem WSV dann allerdings doch noch einmal einen der vielen langen Bälle nach vorne durchzustecken, Neuzugang Charlison Benschop sprintete in Richtung Aachener Strafraum, Alemannia-Keeper Marcel Johnen kam raus, soll den ehemaligen Bundesligastürmer gefoult haben und plötzlich zeigte Schiedsrichter Martin Ulankiewicz aus Oberhausen auf den Punkt!

Elfmeter? ELFMETER!? Fassungslosigkeit überall im Stadion. Nicht nur aufgrund des späten Zeitpunkts, vor allem weil sich Johnen und Benschop klar vor der Strafraumgrenze begegnet waren.

Unfassbar einfach, unfassbar 🤬🤬🤬 Posted by Die Kartoffelkäfer on Friday, July 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Einfacher wird es mit einem Standbild:

Wie im letzten Jahr: Gleich am ersten Spieltag werden wir von einem Kasper verpfiffen. Sorry Freunde, aber den Spielbericht gibt‘s erst, wenn der Puls wieder runterkommt. Und das kann dauern. Posted by Black Eagles on Friday, July 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Im Zweifel hätte Wuppertal einen Freistoß bekommen können, wie man aber auf Elfmeter entscheiden kann … Oft ist der Fußballgott kein Alemannia-Fan …

Damjan Marceta interessierte das herzlich wenig, er trat an, verwandelte, 1:1. Bitter. Unglaublich bitter und vielleicht vom Spielverlauf im gesamten noch zu rechtfertigen, aber die Art und Weise der Entstehung des Treffers dürfte noch lange für Diskussionsstoff sorgen. Doch dann war Schluss, oder? Leider nicht.

Kurz darauf gab es noch einmal Eckball für die Gäste, es war quasi die letzte Aktion des Spiels. Die fünfte Minute der Nachspielzeit lief. Und Lion Schweers kam tatsächlich frei zum Kopfball, netzte, 2:1 für Wuppertal, Aachen stand beim Abpfiff mit leeren Händen da während die Rot-Blauen den Sieg feierten …

Wuppertal macht beide Tore IN DER NACHSPIELZEIT. #AlemanniaAachen — Margret Vallot (@feuertinte) July 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Enttäuschung, Schock, Frust, Entsetzen, Ärger … auf den Tribünen herrschte Fassungslosigkeit. Das war bitter, das war ungerecht, das tat weh. Und Aufsichtsratsvorsitzener Marcel Moberz, der bekanntlich sehr emotional agiert und nichts an seine Alemannia kommen lässt, verteidigte seinen Klub und alles, was daran hängt lautstark auf dem Platz (auch wenn er da nichts zu suchen hat) als die Gäste nach den Ereignissen auf dem Rasen verbal gegen Aachen austeilten.

Das bin ich - ganz oder garnicht - wer die Öcher beschimpft muss an mir vorbei. Auch wenn ich da unten nichts zu... Posted by Marcel Moberz on Friday, July 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Mannschaft und Fans waren verständlicherweise enttäuscht. So eine Niederlage muss man erst einmal verdauen. Ein Sieg zum Auftakt, gerade gegen einen direkten Konkurrenten, wäre perfekt gewesen, hätte die Euphorie noch weiter anwachsen lassen und alle wären direkt in einen Lauf gekommen. Konjunktiv. Nun müssen alle gemeinsam dieses Erlebnis verarbeiten, das Positive daraus ziehen und vielleicht entsteht nun eine „Jetzt-erst-Recht-Mentalität“ – und sowas kann manchmal noch viel mehr zusammenschweißen als ein Sieg im ersten Spiel, denn schließlich sind noch 33 Spieltage zu absolvieren!

Wie sch**ße kann Fussball sein? Wie bitter und enttäuschend ein Abend enden kann, der so geil anfing. Alles war angerichtet für einen perfekten Saisonstart. Aber der mit der Pfeife hatte etwas dagegen ... Über den Elfmeter braucht man nicht diskutieren, da konnte man keine Aktion innerhalb des Strafraums sehen, denn es gab keine! War es ein überragendes Spiel von uns? Nein. Aber wer will das zum Saisonstart erwarten, die Mannschaft muss sich finden, Abläufe müssen sich einspielen, Automatismen sich entwickeln. Und das 1:0 wäre ideal gewesen, denn defensiv standen wir gut! Jetzt muss das Team aus dieser Niederlage das Positive ziehen, eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität an den Tag legen. Und wir alle auch! Aachen ist schwarz, Aachen ist gelb, Aachen ist Alemannia! Nur der TSV! Posted by Klenkes Brüder on Friday, July 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Oder anders ausgedrückt:

"Wir sind Aachen... Alemannia Aachen.... seit mehr als Hundert Jahren......" Wir machen beim jetzt alles in Frage... Posted by Öcher Legion on Saturday, July 29, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Was meinen die Öcher Stadtmusikanten?

Das war eine wahnsinnige Stimmung beim gestrigen Spiel zwischen Alemannia Aachen und dem Wuppertaler SV vor 27.300... Posted by Öcher Stadtmusikanten on Saturday, July 29, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Außerdem: „Aber eins, aber eins …“

Leider hat die Alemannia verloren beim ersten Spiel. Leider wurden wir wieder durch eine Fehlentscheidung durch das... Posted by Fred Contzen on Friday, July 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Am nächsten Freitag geht es für die Alemannia zum SV Lippstadt. Sicher dabei sind die mehr als einhundert Besitzer der wieder eingeführten Auswärtsdauerkarte. Auf die Fans ist einfach Verlass! Wird bis dahin das erste Spiel auch verdaut haben und sich dann auf den Weg in die Planstadt machen: die Netzschau.

Sie wollen immer über die neuesten Entwicklungen am Tivoli informiert werden? Sie wollen keinen Spielbericht verpassen und immer auf dem Laufenden bleiben, wenn es um Alemannia Aachen geht? Dann abonnieren Sie unseren kostenfreien Newsletter!