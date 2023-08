Netzschau zur Nullnummer : Alemannias pfiffige Leistung gegen Schalke 04 II

0:0 gegen die Zweitvertretung der Schalker ... Wo war nach dem desolaten Auftritt in Oberhausen der Grell, die Wut, die Leidenschaft? Wo das aggressive Pressing, mal ein kreativer Moment, die Torhungrigkeit? Wo die Alemannia-DNA, die alle, die es mit der Alemannia halten automatisch in sich tragen, die aber in den vergangenen Monaten rauf und runter erklärt werden musste? Offensichtlich ist das auf dem Platz nicht angekommen? Das einzige, was heute wieder klasse war: die Fans! 13.400 waren da. 13.400 haben supportet und ihr Bestes gegeben. Und wurden enttäuscht ... Sorry, aber das war nix. Da muss ganz schnell ganz viel mehr kommen!