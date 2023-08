Netzschau zur Trainerfreistellung : Die Alemannia ein Star? Hohl muss hier raus!

Nicht mehr länger an der Seitenlinie für die Alemannia verantwortlich: Helge Hohl. Der Trainer wurde nach dem 1:4 in Oberhausen von seinen Aufgaben entbunden. Foto: Jérôme Gras

Special Oberhausen Nach gerade einmal vier Spieltagen scheint die Euphorie rund um den Tivoli verpufft. Nach dem 1:4 in Oberhausen muss Helge Hohl die Trainerkabine räumen und ein Ex-Spieler übernimmt. Ist enttäuscht, sauer und will nun endlich die Mannschaft auf dem Platz brennen sehen: die Netzschau.

Ach, was waren das damals für schöne Zeiten am Tivoli: überall Euphorie, der Aufstieg als Ziel, gefühlt die beste Mannschaft der Liga. Erinnert sich noch jemand daran? Ja gut, ist ja schon vier Wochen her … Nach dem desaströsen Auftritt in Oberhausen, bei dem die Alemannia bereits zur Halbzeit 0:4 zurücklag (und immerhin das erste Mal in dieser Saison eine zweite Halbzeit für sich mit 1:0 entscheiden konnte – Achtung, Galgenhumor) ist von dieser Stimmung nicht mehr viel übrig. Bereits zur Halbzeit wurde der Support der Fans eingestellt, es gab Pfiffe und am Ende wurde der Kopf des Trainers gefordert: „Helge raus, Helge raus!“, skandierten viele im Gästeblock und in den Sozialen Medien. Am Samstagvormittag stand dann fest: „Helge raus, Helge raus“ … Ex-Alemannia-Profi und Kapitän der bislang letzten Bundesligasaison (2006/2007) Reiner Plaßhenrich übernimmt erst einmal die Geschicke an der Seitenlinie.

Ein Blick auf die Reaktionen im Netz rund um die Partie und die Entwicklungen am Samstagmorgen:

Wollt ihr mich verarschen Marcel Moberz marcel Posted by Marc Gilch on Friday, August 18, 2023

Gute Frage, denn alle rund um den Tivoli sind mit anderen Ansprüchen in die Saison gegangen. Es wurde ein Kader zusammengestellt, der auf dem Papier zu den besten der Liga gehört. Das heißt nicht, dass man von Beginn an jeden Gegner 5:0 in seine Schranken weisen muss, auch das Auftaktprogramm war mit Wuppertal und Borussia Mönchengladbach (immerhin der Vizemeister und der Drittplatzierte der Vorsaison) nicht einfach, aber … Kampf, Leidenschaft und sich wehren geht immer, auch ohne taktisches Konzept, ohne zweite Luft, ohne blindes Verständnis auf dem Platz. Davon war in Oberhausen von der ersten Minute an nicht viel zu spüren.

1:4 in Oberhausen. Nach 0:4 (!!!) zur Pause. Was war das? Da ging gar nichts. Nichts! Und das mit den Namen auf dem Papier. Aber auf dem Platz? Ne, also das hat nichts mit Alemannia zu tun. Man kann und darf verlieren. Aber nicht so. Nicht so! Posted by Klenkes Brüder on Friday, August 18, 2023

Natürlich wäre die Situation eine andere, wenn man gegen Wuppertal nicht in der letzten Minute gleich zwei Gegentore bekommen hätte und man mit einem Sieg in die Saison gestartet wäre. Natürlich wäre das Selbstverständnis auf dem Platz ein anderes gewesen, wenn man gegen die Zweite von Mönchengladbach nicht in letzter Sekunde zwei Punkte verloren hätte. Aber: Auch Rot-Weiß Oberhausen sammelte in den ersten drei Partien nur vier Punkte, auch das Team vom Stadion Niederrhein wollte von Beginn an oben in der Tabelle mitmischen. Die haben das am Freitagabend auch mit ihrer Leistung untermauert und die Alemannia vom Start weg in Grund und Boden gespielt. RWO brannte auf dem Platz, die Alemannia hatte im Vorfeld nur davon gesprochen …

Halbzeit in Oberhausen. RW Oberhausen 4 : 0 TSV Alemannia Aachen Posted by Die Kartoffelkäfer on Friday, August 18, 2023

Betrachtet man alle vier Spiele und analysiert sie ehrlich, sachlich und neutral müssen die Verantwortlichen dafür grade stehen, dass mit Ausnahme der ersten Halbzeit in Lippstadt maximal in Ansätzen das Potenzial dieser Mannschaft zu sehen war. Sämtliche Akteure, die im Sommer an den Tivoli gekommen sind, kamen mit viel Erfahrung, viel Talent und noch mehr Geilheit auf den Tivoli. Doch gerade am Freitagabend in Oberhausen schienen das nicht mehr als Worthülsen zu sein. Charakterspieler hat man geholt, doch offensichtlich wird dieser nun bei einigen auch von den Machern in der Soers hinterfragt: „Für jeden einzelnen Spieler sollte es verdammt noch mal eine Ehre sein, vor diesen unglaublichen Fans spielen zu dürfen. Menschen nehmen sich frei, fahren kilometerweit, geben ihr hart verdientes Geld aus, um ihre Alemannia spielen zu sehen und bekommen dann so eine Leistung? Das ist absolut indiskutabel! Wir werden uns diese Woche sehr genau ansehen, wer das begriffen hat und wer nicht.“, wird Sascha Eller in der Pressemitteilung zur Freistellung von Helge Hohl und seinem Co-Trainer Gabriele di Benedetto zitiert.

Helge Hohl ist nicht mehr Cheftrainer bei Alemannia Aachen. Noch in der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich... Posted by Alemannia Aachen on Saturday, August 19, 2023

Auszug aus den Kommentaren unter diesem Post:

„Beste Entscheidung in dieser Saison,war aber überfällig!!!!!“

„Die Trennung ist längst überfällig und hätte bereits in der Sommerpause erfolgen müssen.“

„Schmeißt auch Spieler raus, es ist eine Frechheit, was da auf dem Platz gezeigt wird“

„Diesen Verein kannste nur in der Trommel kloppen , ist und bleibt eine lachnummer ,Hauptsache Trainingslager Türkei brauchen die Stars auch“

Jaja, das berühmte Trainingslager in der Winterpause der vergangenen Saison. Wer sich noch erinnern kann: Die Alemannia hatte eine lange Serie ungeschlagener Spiele nach der Übernahme von Hohl an der Seitenlinie hingelegt. Nach Jahren kehrten die Schwarz-Gelben zur Vorbereitung auf die restliche Rückrunde zurück nach Belek in der Türkei. Etwas Besonderes für Regionalligaspieler. Doch danach lief nicht mehr viel zusammen, die Rückrunde verlief mit Ach und Krach und dennoch schafften es Geschäftsführer Eller und Aufsichtsratsvorsitzender Marcel Moberz über die Monate bis hin zum Sommer eine Euphorie zu entfachen, die es so lange nicht mehr am Tivoli gegeben hatte.

Über 6000 Dauerkarten wurden verkauft, hunderte Auswärtsdauerkarten sind über die Ladentheke gegangen, nach zwei Heimspielen zeigen die Statistiken einen momentanen Zuschauerdurchschnitt von über 21.000. Und nein, noch ist die Alemannia gar nicht zurück in der 2. Bundesliga. Nicht einmal in der 3. Liga. Nach dem Desaster in Oberhausen steht nach vier Spieltagen in der Regionalliga West Platz 12 auf der Anzeige – und am Wochenende spielen andere Klubs noch, sodass das noch nach unten korrigiert werden kann und wird.

Nun soll es Plaßhenrich erst einmal richten, mit ihm als Co-Trainer unter Peter Schubert klopfte die Alemannia damals kurz an die Türe zur 3. Liga an, erst im Saisonendspurt gab man die Tabellenführung ab, die man im Rekordspiel gegen Rot-Weiss Essen damals vor über 30.000 Zuschauern auf dem Tivoli eroberte. Hoffnung!?

Eigentlich hätten in dieser Netzschau schöne Geschichten aus dem Block stehen können. So waren zum Beispiel Mitglieder der „Alten Garde Wattenscheid“ auf Einladung der „Black Eagles“ in Oberhausen dabei, um die Alemannia zu unterstützen. Auch wenn die Anreise kurz war, sie hätten sie sich sportlich sparen können …

So bleibt von dem Abend nur der letzte Auftritt von Helge Hohl bei der Alemannia. Er kam als Sportdirektor, übernahm erst interimsweise das Traineramt, setzte seine Unterschrift dann unter einen neuen Vertrag und muss nun nach gerade einmal vier Spieltagen sein Spind räumen. Die Mission „um den Aufstieg mitspielen“ soll jetzt durch neue Impulse wieder aufgenommen werden.

After last nights defeat, Alemannia Aachen have parted company with manager Helge Hohl. — Alemannia Aachen UK (@AlemanniaUK) August 19, 2023

Geht der Trainer, steht danach die Mannschaft in der Pflicht zu liefern und zu zeigen, dass sie unter einem anderen Übungsleiter aufblühen kann. Die Chance, das zu zeigen, bekommt sie am kommenden Freitag im Heimspiel gegen die jungen Knappen. Um 19.30 Uhr erfolgt der Anpfiff auf dem Tivoli gegen Schalke II. Es wird das Debüt von Plaßhenrich als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie der Alemannia sein. Plaßhenrich hat mit der Alemannia international gespielt, war in der Bundesliga mit den Schwarz-Gelben aktiv, war in der Regionalliga schon Co-Trainer der Kaiserstädter, hat in der Jugend sämtliche Ämter rund um den Tivoli ausgeübt. Plaßhenrich ist Alemannia. Das ist keine Garantie für irgendwas. Aber es dürfte zunächst einmal ein Name sein, der die Fans anspricht und beruhigt.

Und wenn bei der Alemannia auch nichts sicher ist, dann doch eins:

alemannia aachen wird nicht untergehen — fritteusenjerome (@frittenjerry) August 18, 2023

Muss jetzt erst einmal die Geschehnisse an diesem Wochenende verarbeiten und wird dann Freitag natürlich wieder dabei sein: die Netzschau.

