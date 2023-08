Netzschau zum Remis gegen Gladbach II : „Kacktore“ hüben wie drüben

Auf sie ist immer Verlass: die Fans von Alemannia Aachen. Foto: Andreas Steindl

Special Aachen Auch das zweite Heimspiel der Saison endete für die Alemannia trotz erneuter Rekordkulisse enttäuschend. 2:2 hieß es am Ende, obwohl die Mönchengladbacher unbedingt den Kacktor-Award gewinnen wollen. Doch auch Aachen patzte – und verlor die dritte 2. Halbzeit der Saison in Folge. Und nun? Die Netzschau.

„Friddaagovvend Tivoli, alle sind wier heij“ singen die 4 Amigos und so war es auch am vergangenen Freitagabend wieder: Die Alemannia empfing zu Hause die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach und wollte nach der bitteren Auftaktniederlage gegen Wuppertal (1:2) und dem souveränen ersten Sieg in Lippstadt überhaupt (3:1) auf dem Tivoli endlich siegreich vom Platz gehen – und das vor einer erneuten Rekordkulisse für Regionalligaverhältnisse von 16.000 Fans.

Doch am Ende überwog leider wieder die Enttäuschung, denn schon wieder fing sich das Team von Trainer Helge Hohl kurz vor Schluss einen unnötigen Gegentreffer und ließ sich den Sieg aus der Hand nehmen. Im dritten Spiel in Folge verloren die Schwarz-Gelben damit die 2. Halbzeit (0:2 gegen Wuppertal, 0:1 gegen Lippstadt und nun 0:1 gegen Mönchengladbach II). Würden die Spiele nur 45 Minuten dauern, wäre die Alemannia mit neun Punkten ganz vorne mit dabei. Über jeweils 90 Minuten reichte es bislang nur zu vier Punkten. Null Punkte gab es in den bisherigen zweiten Durchgängen … Noch ist das keine Bilanz eines Titelanwärters. Die Ansetze dafür sind aber durchaus da.

Aber starten wir die Geschichte wie immer von vorne … Und die beginnt bereits am Donnerstag vor vier Jahren. Am 10. August 2019 empfing die Alemannia in der ersten DFB-Pokalrunde Bayer Leverkusen auf dem ausverkauften Tivoli. Erinnerungen an die guten alten Zeiten wurden damals wach und kamen vor der Partie am Freitag wieder auf.

4 years ago today. Alemannia Aachen vs Bayer Leverkusen at a sold out Tivoli in the DFB Pokal 1st round. Got beat 4-1, but easily 1 of the best days I've ever had!

Für solche Spiele wurde das große Ziel „Aufstieg“ ausgerufen, denn die Alemannia ist Fußball, Aachen ist Alemannia. Doch bevor es wieder gegen Leverkusen und andere Topteams geht, müssen zunächst die Hausaufgaben in der Regionalliga West erledigt werden. Und die trugen zum Start ins Wochenende schwarz und weiß und kamen aus Mönchengladbach. Vor allem aber kam die Mannschaft von Ex-Profi Eugen Polanski mit zwei Niederlagen zum Start in die Saison an den Tivoli. Die Alemannia hingegen wollte die bittere Pleite gegen Wuppertal vergessen machen und die Euphorie aus dem Lippstadt-Spiel auf den Platz bringen. Dann gab es noch die Vorgeschichte aus der vorangegangenen Saison mit dem Becherwurf und dem Spielabbruch zwischen den beiden Teams. So viele Geschichten, so viel drumherum, kurz gesagt: Es war wieder Matchday!

Mit der Zweiten von der Borussia aus Mönchengladbach kam auch nicht irgendein Team. In der Vorsaison belegte die Mannschaft den dritten Platz, hatte aber natürlich, wie es sich für U-Mannschaft von Erst- und Zweitligaklubs gehört, im Sommer wieder einen großen Umbruch hinter sich Und dennoch: Unter anderem spielt nun Julian Korb mit 116-facher Bundesligaerfahrung und zehn Champions-League-Einsätzen für die jungen Fohlen. Und dennoch … Am Ende ist und bleibt Mönchengladbach genau das: Mönchengladbach.

Über 27.000 Menschen kamen zum ersten Spiel in die Soers, und auch im zweiten Heimspiel der Saison waren es sage und schreibe 16.000!

Von klein bis groß von alt bis jung: Alle in Schwarz und Gelb, alle auf dem Tivoli!

In der Regionalliga West macht der Alemannia im Zuschauerranking niemand etwas vor, da sind die Kaiserstädter unangefochten auf Platz eins!

Auch auf dem Platz wollten die Hausherren schnell zeigen, wer der Chef im Ring ist. Obwohl die Mönchengladbacher neben Korb noch weitere Bundesligaerfahrene Spieler mitgebracht hatten. Zum Beispiel Torwart Jan Olschowsky (4 Einsätze in der ersten Liga), der im Laufe der Partie noch eine tragende Rolle innehatte. Oder Mittelfeldspieler Oscar Fraulo (2 Einsätze in der ersten Liga). Auch Oscar Reitz schnupperte schon dreimal Bundesligaluft und damit genau so oft wie Yvandro Borges Sanches. Bester Mann auf dem Platz war dennoch Ulrich „Uliiiiiiii“ Bapoh in Reihen der Alemannia. Er kann dribbeln. Er kann passen. Er kann den Ball halten und ist oft nur durch Fouls zu stoppen. Es macht einfach nur Freude, Aachens Nummer 16 beim Kicken zuzuschauen.

Und so zeigte die Alemannia, dass auf dem Tivoli „regiert nur einer, Aachen und sonst keiner“. Trotzdem gingen die Gäste in der 22. Minute durch Kushtrim Asallari mit 1:0 in Führung. Vorausgegangen war ein Fehler von Aachens Innenverteidiger Jan-Luca Rumpf, der nach überstandener Verletzung für Aldin Dervisevic in die Startelf gerückt war. Doch dem Neuzugang von Fortuna Köln merkte man noch die fehlende Spritzigkeit an und so legte sich die Alemannia das Ding quasi selbst ins Tor. („Kacktor“ Nummer eins an diesem Abend, weil unnötig)

Zum Glück aber spielt seit dieser Saison Marc Brasnic wieder für den TSV. Der Stürmer, der im Sommer aus Düren zurück an den Tivoli kam, markierte in der 31. Minute nach starker Vorbereitung von Dustin Willms auf der rechten Seite seinen dritten Saisontreffer im dritten Spiel und glich zum 1:1 aus.

Die Fans jubelten noch auf den Tribünen, da reichte Mönchengladbach mal eben eine Bewerbung für das „Kacktor“ des Monats eins …

Anstoß, der Ball wird zurück auf Phil Kemper gespielt, der das Spielgerät unbedrängt an seinen Keeper Olschowsky weiterleiten will. Doch der Torwart war nach dem Ausgleich noch nicht wieder sortiert, wurde von dem Rückpass überrascht, Brasnic hatte ihn mittlerweile auch angelaufen und so trudelte der Ball ins Netz. Während Stadionsprecher Robert Moonen noch den Ausgleich verkündete, hatten die Gäste bereits auf 2:1 für die Alemannia gestellt! („Kacktor“ Nummer zwei an diesem Abend, weil „Kacktor“) So ging es dann auch in die Pause.

Zweite Halbzeiten liegen der Alemannia in dieser Saison bislang aber noch so gar nicht. Aachen wollte nicht wieder wie gegen Wuppertal den Fehler machen und sich zu sehr aufs Reagieren fokussieren – dennoch kamen die Gäste besser in den zweiten Durchgang. Ein Tor gelang ihnen allerdings nicht. Trotzdem hatten ein paar Fans so ein Gefühl …

Und leider sollten sie recht behalten. Nach einigen Wechseln auf beiden Seiten war die Partie ausgeglichen, fand in beiden Hälften statt, die Alemannia verpasste es allerdings das 3:1 nachzulegen und für Ruhe zu sorgen. Oft wurden die so wichtigen Umschaltmomente nicht konsequent ausgespielt.

Kurz vor Schluss erhielt die Borussia nach einem angeblichen Foulspiel vom eingewechselten Freddy Baum (die Netzschau sagt: kein Foulspiel) einen Freistoß an der 16-Meter-Kante. Im Anschluss Gewusel, der Ball wurde nicht geklärt und am Ende lag er hinter Marcel Johnen im Netz. In der 89. Minute prangte auf der Anzeigetafel plötzlich ein 2:2 … („Kacktor“ Nummer drei an diesem Abend, weil bitter)

Frust und Enttäuschung machten sich breit, so hatte man sich das nicht vorgestellt. Gerade daheim sollten die Punkte wie bei einer Ernte eingefahren werden, stattdessen gab man wieder derer zwei kurz vor dem Ende aus der Hand.

Zwei von drei Spielen endeten bitter für die Alemannia. Endeten mit Frust und Enttäuschung. Das ärgert. Aber: Es sind auch erst drei Spiele absolviert, die Ansätze für eine erfolgreiche Serie sind erkennbar. Die Mannschaft muss nur schnellstmöglich lernen sich in der Offensive früher zu belohnen und den Sack zuzumachen – so wie in Lippstadt in der ersten Halbzeit. Und in der Defensive muss die Konzentration bis zum Abpfiff hochgehalten werden, man darf sich nicht ständig hintenraus noch unnötige Gegentreffer fangen!

Auf eins jedoch ist Verlass, darauf kann das Team auf dem Rasen zählen: die Unterstützung der Fans:

Die müssen zum Abschluss hier auch noch einmal extra gelobt werden: Nicht nur waren wieder 16.000 Verrückte (und das kann gar nicht positiver gemeint sein) vor Ort, trotz der strittigen Entscheidung des Freistoßpfiffs kurz vor Ende, trotz des bitteren Ausgleichsund trotz des respektlosen Verhaltens einiger Mönchengladbacher Spieler nach dem Abpfiff beim Auslaufen: Es wurde nichts durch die Gegend und schon gar nicht aufs Feld geschmissen. Einzig eine Kappe landete auf dem Rasen und wurde ihrem Träger nach dem Spiel vom Ordnungspersonal zurückgegeben. Die klaren Ansagen nach den Vorfällen gegen Wuppertal und in Lippstadt und die Erinnerung an den Becherwurf gegen Mönchengladbach II in der Vorsaison haben Früchte getragen. Stark!

Kommende Woche reist die Alemannia am Freitagabend nach Oberhausen. Im Stadion Niederrhein kann Nils Winter an alter Wirkungsstätte seinen ehemaligen Kollegen zeigen, warum er sich wieder für Schwarz-Gelb entschieden hat. Es wird das vierte von insgesamt fünf aufeinanderfolgenden Freitagsspielen sein. Und im besten Fall endet die zweite Dienstreise der Saison wie die erste: mit einem Auswärtssieg! Wird auf jeden Fall dabei sein: die Netzschau.

