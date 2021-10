Studierendenwerk fordert Bafög-Reform : Nebenjob weg, Studierende in Geldnot

Die Gastronomie bietet in normalen Zeiten zahlreiche Nebenjobs für Studierende. In den beiden Lockdown-Phasen standen viele von ihnen ohne Arbeit und Einkommen da. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Aachen 3,4 Millionen Euro Corona-Überbrückungshilfe sind an Studierende von RWTH und FH Aachen geflossen. Denn ist der Nebenjob weg, geraten angehende Akademiker schnell in finanzielle Not. Da muss sich grundlegend etwas ändern, fordert das Aachener Studierendenwerk.