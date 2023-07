Serie „Sommertypen“ : Wie eine 24-jährige Aachenerin die Partybühnen am Ballermann erobert

Partyschlagersängerin Nancy Franck aus Aachen ist im Sommer sehr gefragt. Allein im Juli ist sie für 18 Auftritte gebucht – unter anderem in Deutschland und auf Mallorca. Foto: Mirco Metzler

Serie Aachen Nancy Franck ist längst keine Unbekannte mehr: 150 Auftritte im Jahr, Shows in Deutschland, Spanien, Frankreich und Bulgarien. Über ein Leben zwischen Partyschlager, Heimatverbundenheit und dem Lehramtsstudium.

Sommer, Sonne, Urlaub – Mallorca! Der Ort, der als des Deutschen Lieblingsinsel gilt, ist für Nancy Franck längst zur zweiten Heimat geworden. Nicht etwa, weil die Aachenerin dort ihre Freizeit verbringt. Doch die Partyszene am Ballermann kennt die 24-Jährige in- und auswendig.

Nancy Franck ist Pop- und Partyschlagersängerin – und in ihrer Branche mittlerweile keine Unbekannte mehr: Rund 150 Auftritte im Jahr, allein im Juli ist sie an 18 Terminen in Deutschland, Spanien, Frankreich und Bulgarien gebucht. „Ich wollte immer schon auf der Bühne stehen und singen“, sagt sie bei einem Gespräch im elterlichen Garten in Aachen-Haaren, „es ist toll, dass ich das machen darf. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Sie erzählt von den Anfängen in ihrer Kindheit als Tanzmariechen im Karneval. Mit neun Jahren beginnt sie zu singen und feiert mit 17 den ersten kleinen Durchbruch: Als Siegerin bei einem Zuschauervoting darf die Nachwuchssängerin im Rahmen des Bierkönig-Festivals durch elf Städte touren. Nebenbei macht Nancy Franck ihr Abitur am Heilig-Geist-Gymnasium in Würselen und beginnt ihr Lehramtsstudium: Deutsch und Religion. Die Musik ist der perfekte Ausgleich, sagt sie.

Bei weiteren Gigs über die Jahre sammelt sie weiter Erfahrung und nimmt Coversongs in einem Aachener Tonstudio auf, bis sie 2019 zum ersten Mal im Bierkönig – neben Megapark und Oberbayern die Partyhochburg auf Mallorca – auftritt. „Einmal Bierkönig, immer Bierkönig. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz in dieser Branche“, sagt Nancy Franck lachend und spielt damit auf die Konkurrenz unter den großen Eventlocations an.

Konkurrenz unter den Künstlerinnen und Künstlern hingegen habe sie bislang nicht miterlebt. „Ich verstehe mich mit allen gut“, sagt die 24-Jährige, „manchmal steht man auch gemeinsam auf der Bühne. Und wenn es die Zeit zulässt, feiern wir auch nach einem erfolgreichen Abend alle zusammen weiter.“ Oft gebe es dazu aber keine Gelegenheit. Denn die Shows sind eng getaktet, lange An- und Abreisewege fressen Zeit. Nancy Franck nimmt sich dennoch immer ein paar Minuten, um zu den Menschen vor die Bühne zu gehen. „Ich bin sehr gerne viel unterwegs und freue mich über das Feedback der Menschen nach den Auftritten“, sagt sie. Jedoch kehrt sie auch immer wieder gerne nach Hause zurück. „Mein Herz hängt an Aachen. Hier leben mein Freund, meine Freunde und meine Familie.“

Mittlerweile singt sie nur noch ihre eigenen Songs. Das sei ihr wichtig, weil sie sich mit ihnen am besten identifizieren kann. „Mit den eigenen Titeln fühle ich mich wohler. Das sind Texte, die zu mir passen“, erklärt sie. Geschrieben und produziert werden ihre Songs im Kölner Studio der Plattenfirma Xtreme-Sound, wo auch schon Mickie Krause, Jürgen Drewes, Mia Julia oder Brings mit Gold prämierte Hits aufgenommen haben.

Wenn Nancy Franck ihre Masterarbeit fertig hat, ist sie mit dem Studium durch. „Es war mir von Anfang an wichtig, dass ich das Studium erstmal in der Tasche habe“, meint sie. Ein Referendariat wird sie aber zunächst nicht machen. „Mein Fokus liegt jetzt auf der Musik.“ Im April hat sie ihren neusten Song „Kirmes im Kopf“ veröffentlicht – und es läuft gut, sagt sie: 214.019 Streams bei Spotify, 56.566 Aufrufe bei Youtube, 14.100 Follower auf Instagram.

Heimatverbunden: Die Sängerin zieht es trotz der vielen Auftritte immer wieder zurück nach Aachen, wo sie aufgewachsen ist. Foto: MHA/Harald Krömer

Berühmt fühlt sich Nancy Franck nicht, sagt sie. „Das sind andere.“ Denn auch, wenn sie zwar immer vom Flughafen abgeholt werde, Security vor ihrer Bühne steht und sie aus Sicherheitsgründen nie allein, etwa vom Bierkönig zurück zum Hotel, geht, hat sich in ihrem Leben nicht sehr geändert. „Wenn ich bei einem Festival vor Tausend Menschen auf der Bühne stehe, realisiere ich das kaum. Es ist immer noch so unreal“, meint sie lachend.

Ein Umzug nach Mallorca kommt für sie nicht infrage, „als Zweitwohnsitz vielleicht“, fügt sie hinzu. Denn auch abgesehen von der Partyhochburg am Ballermann kommt Nancy Franck viel rum: Am Freitag geht es nach Frankfurt zum Strohballen Open-Air, am Samstag ist sie zur Saisoneröffnung der Alemannia zurück in der Heimat, bevor es am Dienstag wieder auf die Insel in den Bierkönig geht.