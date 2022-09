Polizeieinsatz in Aachen : Nächtliche Schüsse am Eisenbahnweg

Nächtliche Schüsse am Eisenbahnweg

Polizeieinsatz in Aachen

In Aachen sind in der Nacht zu Donnerstag Schüsse gemeldet worden. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Aachen In Aachen sind am späten Mittwochabend Schüsse gefallen. Die Polizei ermittelt, die Hintergründe sind noch unklar.

Eine Polizeisprecherin bestätigte am Donnerstag, dass am Eisenbahnweg im Stadtviertel Rothe Erde Schüsse gefallen seien. Der Vorfall ereignete sich demnach um 23.26 Uhr. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen. Näheres dazu war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen.