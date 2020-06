Stawag Music Award als Autokonzert : Nachwuchsbands laufen mit Pferdestärken auf

Aachen Der Stawag Music Award geht als erstes Autokonzert auf dem CHIO-Gelände in Aachen über die Bühne. Junge Bands können sich jetzt bewerben. Promis wie Giovanni Zarella und Torben Klein geben Vollgas.

Alle großen Konzerte und Events coronabedingt abgesagt? Von wegen. Der Stawag Music Award – seit Jahren ein Höhepunkt mit Nachwuchsmusikern im Rahmen des Aachen September Special mit tausenden Musikfans live auf dem Aachener Markt – geht auch im Jahr 2020 mit Unterstützung des Medienhauses Aachen über die Bühne. Und dies mit prominenten Gästen: Die Sänger Giovanni Zarella und Torben Klein treten live auf. Allerdings nicht in der Innenstadt, sondern in einem außergewöhnlichem Format auf dem Reitturniergelände des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV).

Pferdestärken spielen dabei eine entscheidende Rolle: Denn – analog zum Prinzip Autokino – ist der Zugang auf das Gelände (Parkareal D neben dem Springstadion) ausschließlich in Pkw erlaubt, diese dürfen voll besetzt sein. Los geht es am Sonntag, 30. August, um 17.30 Uhr in der Aachener Soers – und natürlich im Livestream via Internet. Es ist bislang das einzige Autokonzert, das in Aachen ermöglicht wird.