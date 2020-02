Müllwerker hinken hinterher : Der Tierpark bleibt länger geschlossen

Die Aufräumarbeiten nach Sturmtief „Sabine“ gehen weiter. Der Aachener Tierpark muss deshalb länger geschlossen bleiben als ursprünglich geplant. Nun soll er am Samstag wieder öffnen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Nachdem das Sturmtief „Sabine“ die Stadt heimgesucht hat, bleibt die Wetterlage in Aachen weiter wechselhaft. Während im öffentlichen Dienst wieder Normalität einkehrt, bleibt der Tierpark allerdings noch bis Samstag geschlossen.

Für die Aufräumarbeiten benötige das Tierpark-Team doch mehr Zeit, um die durch den Sturm verursachten schweren Schäden zu beheben, teilte Zoodirektor Wolfram Graf-Rudolf am Dienstagnachmittag mit. Ursprünglich wollte der Zoo an der Oberen Drimbornstraße am Mittwoch wieder öffnen, nachdem dort mehrere Bäume umgefallen waren. Nun wird die Öffnung auf Samstag verschoben. „Das Team und circa 800 tierische Freunde freuen sich ab Samstag wieder auf die Besucher“, teilte Graf-Rudolf mit.