„Bierathlon“ am Hangeweiher : Nach der Party in Aachen bleibt überall Müll zurück

Aufräumarbeiten nach der Party: Der Stadtbetrieb musste am Montag die Hinterlassenschaften feiernder Schülerinnen und Schüler wegräumen. Foto: MHA/Marlene Braun

Aachen Der traditionelle „Bierathlon“ der angehenden Abiturienten beschert den Ordnungskräften in Aachen wieder viel Arbeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für die Frühsportler, die im Park am Hangeweiher ihre ersten Runden drehten, war das am Donnerstag kein schöner Anblick. Haufenweise Scherben, leere Flaschen, Pappkartons, zerfledderte Schulbücher und sogar nassgeregnete Klassenarbeiten.

Die Überreste des „Bierathlons“, mit dem angehende Abiturienten in Aachen nun schon seit Jahren kurz vor den Osterferien das Ende ihrer Unterrichtszeit feiern. Auch in diesem Jahr hatten Ordnungskräfte wieder gut zu tun.

„Mottowoche“ ist angesagt, zu erkennen an jungen Leuten, die in diesen Tagen verkleidet in die Schulen gehen und allerlei Schabernack auch mit ihren Lehrerinnen und Lehrern treiben. Begonnen hat das Spektakel schon am Montag. Mittwochs zieht es traditionell dann viele Gruppen hinaus ins Grüne: Mit viel Bier und Spirituosen wird der Lern-Schlussspurt eingeleitet, der gleich nach den Osterferien für die Abschlussklassen der Gymnasien und Gesamtschulen beginnt.

Auch Klassenarbeiten und Schulbücher wurden beim „Bierathlon“ entsorgt. Foto: MHA/Marlene Braun

Was für die angehenden Abiturienten ein Riesenspaß ist, nervt oftmals Anwohner und Parkbesucher. Das städtische Ordnungsamt hat auch in diesem Jahr wieder verstärkt Präsenz gezeigt. Während es tagsüber überwiegend ruhig blieb, ging es in späteren Abendstunden zunehmend turbulenter zu, berichtet das städtische Presseamt.

Mehrere größere Gruppen zogen herbei, die mit zunehmendem Alkoholkonsum auch lauter und wilder wurden. Nach Angaben der Pressestelle mussten die Ordnungskräfte mehrfach einschreiten, unter anderem wegen zu lauter Musik, wildem Pinkeln und weil Müll herumgeschmissen wurde. In vier Fällen seien Verwarnungsgelder erhoben worden.

Gleichwohl mussten die Spuren der nächtlichen Feierei am Tag danach vom Stadtbetrieb beseitigt werden. „Abartig und asozial“, brummelte ein Mitarbeiter beim Müllwegkarren angesichts der Scherbenhaufen und anderer Hinterlassenschaften. Entsorgt wurden auch zahlreiche Schulbücher, vorwiegend Mathematik, und sogar korrigierte Klassenarbeiten.

An diesem Freitag endet die Mottowoche. In der Vergangenheit war dann oftmals der Katschhof ein Anziehungspunkt für Partyfeiernde. Die Ordnungskräfte seien vorbereitet, kündigt die Stadt an. Die Polizei war bislang nicht gefordert. „Wir hatten in dieser Hinsicht keine Einsätze“, teilt eine Sprecherin mit.

(gei/lene)