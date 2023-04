Festnahme in Aachen : Mutmaßlicher Drogenhandel im leerstehenden Ladenlokal

Aachen Menschen, die in einem leerstehenden Ladenlokale ein- und ausgehen: Das kam einem Zeugen in Aachen verdächtig vor. Mit Recht, wie sich herausstellte.

Eine verdächtige Beobachtung eines Zeugen hat die Polizei Aachen auf die Spur mutmaßlicher Drogenhändler geführt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, fiel dem Zeuge am Mittwochmorgen nicht zum ersten Mal auf, dass immer wieder Personen in einem leerstehenden Ladenlokal in der Hein-Janssen-Straße verschwanden und kurze Zeit später wieder rauskamen. Der Zeuge alarmierte die Polizei, eine Streife rückte aus.