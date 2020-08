Kostenpflichtiger Inhalt: Stawag Music Award 2020 : Musikalische Party im Öcher Regen

Foto: Andreas Steindl 32 Bilder Beste Stimmung trotz Dauerregen

Aachen Gute Stimmung, talentierte Nachwuchsbands und eine romantische Überraschung: Der Stawag Music Award kam auch als Autokonzert bestens bei den Musikfans an. Die trotzten in ihren Fahrzeugen auch dem Dauerregen in der Soers.