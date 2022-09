Vandalismus im Grünen : Müllchaos im Moltkepark macht Nachbarn schwer zu schaffen

Ein eher ungewohntes Bild der Sauberkeit: Feierndes Fußvolk hinterlässt im Moltkepark regelmäßig jede Menge Müll. Eine Lösung des Problems scheint nicht in Sicht. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Der Moltkepark zieht jede Menge junge Besucher an, die die Abgeschiedenheit nutzen, um dort gerade an den Wochenenden ausgiebig zu feiern: Mit lautstarker Musik, die dann die gesamte Nachbarschaft in Atem hält.