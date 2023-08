Aachener Preis : MoTrip und Christian Esser mit Presse-Ente ausgezeichnet

Aachen Der Aachener Musiker und der Investigativ-Journalist aus Konzen werden für ihre Arbeit und ihr Engagement belohnt.

Der Aachener Musiker Mohamed El Moussaoui alias MoTrip und der Konzener Investigativ-Journalist Christian Esser sind am Donnerstagabend in Aachen-Lichtenbusch mit der Presse-Ente 2023 ausgezeichnet worden.

Christian Esser, der seine ersten redaktionellen Erfahrungen bei den Eifeler Nachrichten machte, wurde für seine TV-Beiträge schon mehrfach prämiert, etwa mit dem Deutschen Fernsehpreis. Bekanntheit erlangte er vor allem für seine Arbeit beim ZDF-Magazin Frontal (bis 2021: Frontal 21), seit August 2022 ist er Chefreporter Investigativ bei RTL. „Das ist ein besonderer Moment für mich, weil ich immer noch sehr an der Region hänge“, sagte der 50-Jährige auf Gut Hebscheid nach der Lobrede seiner RTL-Kollegin und Weggefährtin Manka Heise.

Vor gut 30 Jahren schrieb er über Vereine und den Karneval in der Nordeifel, dann machte Christian Esser aus Konzen Karriere als preisgekrönter Fernsehjournalist. Nun hat sich der 49-Jährige noch einmal beruflich verändert.

El Moussaoui tritt seit mehr als einem Jahrzehnt als MoTrip auf. Sein Lied „So wie du bist“ ist der bislang größte Erfolg seiner Rap-Karriere. Der 35-Jährige engagiert sich seit Jahren zusätzlich sozial, etwa für die Lebenshilfe Aachen. Im April dieses Jahres reiste er im Rahmen der Johanniter-Kampagne #InDenFokus in den Libanon, um auf die prekäre Lage in dem Heimatland seiner Eltern aufmerksam zu machen. „Ich habe mehr denn je gemerkt, dass wir heute hier vereint waren. Ob Journalisten oder Musiker: Wir versuchen mit bestem Gewissen und authentisch, über das, was wir sehen und hören, zu berichten“, sagte er.