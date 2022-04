Kollision mit Kastenwagen : Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf dem Berliner Ring

Der Berliner Ring war in Richtung Jülicher Straße für mehrere Stunden wegen des Unfalls gesperrt. Foto: Polizei Aachen

Aachen Ein Motorrad und ein Kastenwagen sind auf dem Berliner Ring in Aachen zusammengestoßen. Dabei ist der Motorradfahrer am Mittwochabend tödlich verletzt worden.

Zu dem Unfall auf dem Berliner Ring in Aachen kam es nach Angaben der Polizei gegen 21 Uhr am Mittwochabend. Ein 25-jähriger Aachener war mit seinem Kastenwagen von der Jülicher Straße kommend auf dem Berliner Ring unterwegs. Dort wollte er nach links auf die Zufahrt zur A544 in Richtung Aachener Kreuz abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 57-jährigen Motorradfahrer aus Stolberg, es kam zur Kollision.