Adalbertsteinweg : Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Bus tödlich verletzt

Aachen Bei einem Zusammenstoß mit einem Bus in Aachen ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der 24-Jährige gegen 23 Uhr auf dem Adalbertsteinweg in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung, an der die Sedanstraße, die Elsassstraße und die Bismarckstraße auf den Adalbertsteinweg treffen, kollidierte der Mann aus Eschweiler mit seinem Motorrad mit dem Heck eines Busses, der aus Richtung Josefskirche kommend nach links in die Elsassstraße einbiegen wollte.