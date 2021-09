Straße über Stunden gesperrt : Motorradfahrer bei Unfall auf Berliner Ring schwer verletzt

Berliner Ring über Stunden gesperrt: Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Motorradfahrer verunglückt. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt/dpa

Update Aachen Nach einem Unfall war der Berliner Ring in Aachen am Dienstagvormittag für rund drei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Betroffen war laut Polizei Aachen der Berliner Ring zwischen der Breslauer Straße und der Hüttenstraße/Von-Coels-Straße. Gegen kurz vor 10 Uhr war ein 40-Jähriger Motorradfahrer aus Aachen gestürzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei war kein anderes Fahrzeug beteiligt. Genauere Erkenntnisse zum Unfallhergang gab es am Dienstagnachmittag noch nicht.

Die Straße war in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Kurz vor 13 Uhr wurde die Sperrung dann wieder aufgehoben.

(red/pol)