Prozess gegen 18-Jährigen : Mordversuch mit Pkw in Aachen? Angeklagter schweigt

Anklage wegen versuchten Mordes mit einem Auto: Ein 18-Jähriger Mann aus Aachen muss sich derzeit vor dem Landgericht verantworten. Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen Wegen Verdachts des versuchten Mordes mit einem Pkw muss sich ein 18-Jähriger seit Dienstag vor dem Aachener Landgericht verantworten.

Von Wolfgang Schumacher

Die Eltern des 18-jährigen Angeklagten Merdin A. aus Aachen hatten vor der Türe warten müssen, bis sie der Vorsitzende der 3. Großen Jugendkammer am Aachener Landgericht, Richter David Goldbach, hereinrief. Sie hatten warten müssen, weil sie gegebenenfalls als Zeugen in dem Verfahren wegen versuchten Mordes in Betracht kämen, sofern sie nicht von dem ihnen als direkte Verwandte zustehenden Auskunftsverweigerungsrechts Gebrauch machen.

Letzteres taten sie denn auch auf Anraten ihres Verteidigers Christian Franz und konnten daher sofort im Großen Saal Platz nehmen. Die Staatsanwaltschaft wirft laut der am Dienstagmittag verlesenen Anklageschrift dem Sohn Merdin A. vor, am späten Abend des 2. Januar 2023 im Ostviertel von Aachen einen Mordversuch an einem Mann verübt zu haben, den er verdächtigte, eine heimliche intime Beziehung zu seiner Mutter zu unterhalten. Er habe das Opfer, das er im Vorbeifahren aus seinem Wagen heraus erkannt habe, aus Rache „mit dem Fahrzeug an der Wand zerquetschen“ wollen, wie es die Staatsanwältin formulierte.

Den Anschlag auf den mutmaßlichen Freund der Mutter soll Merdin A. verübt haben, indem er schnell wendete, seinen Fiat auf den Bürgersteig der kleinen Straße lenkte und ihn auf dem Gehsteig bis auf rund 40 Stundenkilometer beschleunigte. Das Opfer war dort in Begleitung einer völlig unbeteiligten Bekannten unterwegs.

Tatsächlich habe A. den wehrlosen Mann dann mit dem Wagen gerammt, so die Anklage. Der landete auf der Motorhaube, die Windschutzscheibe zersplitterte durch den Aufprall. Auch seine Begleiterin wurde verletzt. Schlimmer aber traf es den mutmaßlichen Liebhaber, dem ein Ohr fast gänzlich abgerissen wurde. Er erlitt zudem Prellungen, Schürfungen und brach sich einen Fuß. Auch der Sachschaden fiel mit rund 15.000 Euro beträchtlich aus, da bei der Attacke sieben Pkw und zwei Fahrräder demoliert wurden.

Weil Merdin A. nach der Tat flüchtete – sein Wagen wurde später in der Elsassstraße sichergestellt und A. erst am 5. Januar festgenommen –, muss sich der junge Mann – er war erst im Dezember 18 Jahre alt geworden – nun auch wegen Fahrerflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten; hinzu kommt auf alle Fälle der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung.

Anwalt Franz hatte grünes Licht gegeben für eine Einlassung seines Mandanten mit Informationen über seine Person. Zum schweren Vorwurf des versuchten Mordes aber schwieg der 18-Jährige. Er sei 2011 zu seinen Eltern nach Aachen gekommen, der Vater habe schon länger hier gearbeitet und 2017 ein eigenes Lebensmittelgeschäft eröffnet, dort habe er nach einem kurzen Intermezzo als Pizzabote ebenso gearbeitet, gab er lediglich an. Er wolle aber künftig eine kaufmännische Lehre machen.