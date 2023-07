Frau in Aachen erstochen : Mord auf dem Obi-Parkplatz: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Tatort Obi-Parkplatz: Am 20. Mai wurde eine 28 Jahre alte vor dem Baumarkt gegenüber dem neuen Aachener Polizeipräsidium erstochen. Als Tatverdächtiger gilt ihr 37 Jahre alter Ehemann, der in Untersuchungshaft sitzt. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Am 20. Mai erstach ein 37-Jähriger auf einem Baumarkt-Parkplatz in Aachen eine Frau. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Was ist über die Hintergründe der Tat bekannt?

Es war gegen 19 Uhr, als ein Mann unvermittelt und in aller Öffentlichkeit mit einem Messer auf eine Frau einztustechen begann. Die Frau brach zusammen, der Mann flüchtete, stellte sich aber noch am selben Abend der Polizei. Tatotort war der Parkplatz des Obi-Baumarkts gegenüber dem Aachener Polizeipräsidium, Tatzeitpunkt der 20. Mai, ein Samstag. Einen Tag später wurde der Mann in Untersuchungshaft genommen.

Viel mehr hat die Staatsanwaltschaft Aachen in den Tagen nach der Tat nicht bekanntgegeben, und viel mehr gibt sie auch heute nicht bekannt. Bei dem Angreifer (37) handelte es sich um den Ehemann der getöteten Frau, damals 28 Jahre alt. Das Ehepaar lebte getrennt, aus der Ehe gingen drei gemeinsame Kinder hevor.

Der mutmaßliche Täter ist nach Recherchen unserer Zeitung der zwar polizeibekannte, aber nicht vorbestrafte Besmir A. Er entstammt einer kosovo-albanischen Großfamilie, deren Mitglieder in Stolberg und in Aachen leben. Einige Familienmitglieder sind vorbestraft, zuletzt wurde ein Bruder von Besmir A. wegen der Vergewaltigung seiner Ehefrau am Aachener Landgericht zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtkräftig, zurzeit ist der Bundesgerichtshof mit dem Fall befasst.

Die Aachener Staatsanwaltschaft möchte auch gut zwei Monate nach der Tat nichts zu deren Hintergründen sagen. Weder möchte sie sagen, ob Besmir A. ein Geständnis abgelegt hat, noch was das Motiv für den tödlichen Angriff gewesen ist. Und auch nicht, welche Ermittlungen derzeit noch laufen.

Da Besmir A. in Untersuchungshaft sitzt, muss die Staatsanwaltschaft innerhalb von sechs Monaten Anklage erheben, Ausnahmen dieser Regel müssen stichhaltig begründet werden, um den Beschuldigten weiter in Untersuchungshaft halten zu können. Spätestens am 21. Oktober also sollte dem Aachener Landgericht eine Anklage gegen Besmir A. vorliegen. Spätestens dann würden vermutlich auch weitere Einzelheiten zur Tat vom 20. Mai bekannt.