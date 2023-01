Drei Verletzte : Monschauer Straße nach Unfall wieder freigegeben

Auf der Monschauer Straße hat es gekracht. Zwei Personen wurden verletzt. Foto: dpa/Stephan Jansen

Update Aachen Drei Fahrzeuge waren an einem Unfall auf der Monschauer Straße in Aachen beteiligt. Die Straße war am Sonntagnachmittag im Bereich Nerscheider Weg gesperrt.

Die Monschauer Straße in Aachen war am Sonntagnachmittag in Höhe der Einmündung zum Nerscheider Weg für den Verkehr gesperrt. Der Grund war ein Verkehrsunfall.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilt, waren an dem Unfall, der sich kurz nach 15 Uhr ereignete, drei Fahrzeuge beteiligt, es kam zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Eine dritte Person wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Polizei hat den Kreuzungsbereich für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, am Abend wurde die Straße wieder freigegeben. Zur Unfallursache gab es zunächst keine Angaben.

(red)