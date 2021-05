Innenstadtverkehr : Monheimsallee wegen Gasschaden gesperrt

Aachen Wegen eines Gasschadens wird die Aachener Monheimsallee zwischen Sandkaulstraße und Hansemannplatz gesperrt. Die Arbeiten könnten länger dauern.

Die Regionetz hat am Montagmittag einen Gasschaden an der Monheimsallee in Höhe der Hausnummer 3 festgestellt. Wegen der umfangreichen Reparaturarbeiten musste die Monheimsallee von der Kreuzung Sandkaulstraße stadteinwärts bis zum Hansemannplatz voll gesperrt werden.