Im Aachener Rathaus : Mona Neubaur hält die Festrede beim Krönungsmahl

Nicht im Düsseldorfer Landtag, sondern im Krönungssaal des Aachener Rathauses spricht NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur am 23. Oktober. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Aachen Beim diesjährigen Krönungsmahl im Aachener Rathaus werden die Themen Energie und Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen. Zum Vier-Gänge-Menü spricht die NRW-Wirtschaftsministerin.

Das Rahmenprogramm sowie das Menü stehen längst fest, und auch der Kartenverkauf ist laut Claudia Wellen-Spix, Leiterin Protokollabteilung der Stadt Aachen , gut angelaufen. 200 Gäste bekommen am Abend des 23. Oktober die Gelegenheit, in der einzigartigen Atmosphäre des Krönungssaals zu speisen. Zwei Vier-Gänge-Menüs aus der Küche von Heijo Prümper und Tilo Busch, dpb Eventmanagement, stehen zur Auswahl: das eine vegetarisch, das andere mit Lachsforelle.

Und wie in den vergangenen Jahren wird die Deutsche Stiftung Musikleben für eine hochkarätige musikalische Begleitung sorgen: Dafür stehen Luisa Gehlen (Klarinette) und Gabriel Yeo (Klavier). Neben dem bekannten Programm haben die Organisatoren diesmal aber auch einige Neuerungen eingeführt: Während des Aperitifs im Foyer wird es Dinner-Jazz geben, und auch im Anschluss an das Krönungsmahl bekommen die Gäste Gelegenheit, den Abend in anderen Räumlichkeiten des Rathauses ausklingen zu lassen: Der Weiße Saal und das Werkmeistergericht sollen dafür geöffnet werden.