Sanierung des Suermondt-Ludwig-Museums : Modernste Technik ebnet Dürer den Weg

Optimal behütet: Auch das Dach am Anbau des Suermondt-Ludwig-Museums ist inzwischen komplett erneuert worden, um optimale Klimatisierung zu gewährleisten. Foto: ZVA/Harald Krömer

Aachen Dürer kann kommen – zumindest in technischer Hinsicht sind die Wege für die große Ausstellung rund um den großen Renaissance-Maler im Suermondt-Ludwig-Museum weitgehend geebnet. Die Sanierungsarbeiten im Haus an der Wilhelmstraße gehen in großen Schritten voran.