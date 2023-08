Alemannia Aachen : Mitglieder der Fußball-Arbeiterklasse

Aachen Am Freitagabend spielt Schalkes U23 am Tivoli, es ist auch das Duell der einstigen Teamkollegen Willi Landgraf und Reiner Plaßhenrich.

Bei Alemannia Aachen ist Landgraf regelmäßig mit Reiner Plaßhenrich aufgelaufen, die beiden verband ihre Spielweise: Sie waren hochdekorierte Mitarbeiter der Fußball-Arbeiterklasse. Am Freitagabend werden aus den ehemaligen Mitspielern nun Gegenspieler, die sich vor dem Regionalligaspiel sicher umarmen werden. Landgraf hat nach sieben Tivoli-Spielzeiten immer noch viele Kontakte nach Aachen. Die personellen Rochaden hat er zeitnah mitbekommen. „Reiner hat in dieser Woche nur ein paar Tage Zeit. Er wird versuchen, der Truppe wieder Freude und Spaß einzuhauchen.“ Seine Jungens hat er jedenfalls unter der Woche schon einmal vorgewarnt: „Alemannia wird richtig Gas geben.“

Landgraf hat am vergangenen Freitagabend Alemannias lethargisches Spiel beobachtet. Er hat da schnell eine Meinung gewonnen, die er noch schneller für sich behält. „Ich kümmere mich um meine Mannschaft.“ Deren Gesicht kennt auch er noch nicht. „Dat is hier eine Wundertüte“, sagt er ein paar Tage vor dem Spiel. Der Kader hängt immer auch von den Wünschen der ersten Mannschaft ab, die parallel ein Heimspiel gegen Kiel austrägt. Aachen und Schalkes Knappen sind Tabellennachbarn, kein anderes Team war bislang so treffsicher wie Landgrafs Mannschaft. „Aber wir kassieren auch sehr viele Tore, da sind die Jungen manchmal noch etwas grün hinter den Ohren.“ Auch Schalkes Nachwuchs hat noch kein Spiel ohne Gegentreffer hinbekommen.